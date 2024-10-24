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Крымская платформа в Риге: участники саммита приняли совместное заявление 5

Политика
Дата публикации: 24.10.2024
BB.LV
Крымская платформа в Риге: участники саммита приняли совместное заявление

Участники парламентского саммита международной Крымской платформы в четверг приняли совместное заявление с призывом усилить поддержку Украины, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Участники саммита приняли совместное заявление, в котором обязались предоставить Украине необходимую политическую, финансовую, военную и дипломатическую помощь для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах, которые включают Крым. Саммит в Риге собрал в эти дни парламентариев примерно 50 стран мира в поддержку Украины.

В заявлении поддерживается "неотъемлемое право Украины на самооборону и освобождение своих территорий, которые до сих пор были оккупированы Россией в ходе неспровоцированной, необоснованной и незаконной полномасштабной военной агрессии против Украины".

В своем заявлении парламентарии "воздают должное народу оккупированных территорий Украины за мужество, которое он проявляет в своем упорном сопротивлении агрессору, несмотря на запугивания и угрозы со стороны оккупационной власти".

В заявлении также отмечается, что вооруженная агрессия России против Украины стала причиной многочисленных нарушений норм и принципов международного права.

Парламентарии подчеркивают, что вывод всех российских войск с территории Украины, деоккупация и возвращение под контроль Украины оккупированных территорий, включая Крым и Севастополь, является необходимым условием для прекращения войны России против Украины и установления справедливого и прочного мира в регионе.

Саммит осуждает незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессию России против Украины, ее ракетные и беспилотные атаки на украинское население, гражданскую инфраструктуру и украинские города.

Он также осуждает проведение любых так называемых референдумов и выборов и создание парламентских органов на территориях Украины, все еще находящихся под оккупацией, а также нарушения прав человека, насильственное перемещение и депортацию украинских граждан, включая детей, на российскую территорию, преследование и дискриминацию украинцев и местных крымских татар.

Также осуждается милитаризация Крымского полуострова, которая угрожает безопасности и стабильности Черного и Азовского морей, негативно влияет на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность.

Участники саммита обязуются "поддерживать и реализовывать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского как единственную эффективную дорожную карту для достижения мира, восстановления территориальной целостности Украины и обеспечения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и регионе".

В заявлении парламентарии также обязуются оказывать всестороннюю поддержку международному расследованию военных преступлений, нарушений прав человека и преступлений против человечности, совершенных российскими оккупационными силами на оккупированных территориях Украины, включая Крым и Севастополь.

"Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она причинила. Мы привержены тому, чтобы привлечь виновных к полной ответственности и помочь Украине получить компенсацию за потери, ущерб и вред, которые она понесла в ходе российской агрессии, а также поддерживать все согласованные международные усилия в этой области, в частности регистр ущерба, нанесенного Украине", - заявили участники саммита.

Они также обязуются поддержать введение и дальнейшее усиление санкций против России, способствовать, насколько это возможно, освобождению политических заключенных и других гражданских лиц, задержанных в ходе российской агрессии против Украины, и призывают международные наблюдательные органы сделать все возможное для продолжения мониторинга ситуации с правами человека на территориях Украины, включая Крым, которые все еще находятся под оккупацией.

#война рф и украины #визит
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11

Комментарии (5)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го октября

    Пустые политики. Пустые заявления.

    12
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    24-го октября

    “Когда у власти не остаётся реальных рычагов, остаются только пустые заявления.” — Вольтер

    11
    0
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Эти все воюют. И они всех победят, но это не точно. Сначала нужно, хотя бы отбить то, что проигрывают , каждый день.

    14
    1
  • Д
    Дед
    24-го октября

    Эти все воюют. И они всех победят, но это не точно. Сначала нужно, хотя бы отбить то, что проигрывают , каждый день.

    9
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    24-го октября

    Ну то что политики в Латвии предпочитают иметь дело с иллюзиями, а не реальностью, это мы знаем и к этому привыкли. А кто эти остальные 50 стран? Хотя бы десяточку уважаемых фантазеров перечислите!

    5
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