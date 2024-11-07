В. Валайнис признал, что вот уже который год цены в Латвии на многие продукты первой необходимости выше, чем в Литве и Эстонии. По мнению министра, торговые сети уже слишком сильно диктуют свою ценовую политику на рынке.

Мнимое картельное соглашение

И вот на последнем заседании коалиционного совета состоялась презентация плана Валайниса, а после нее — обмен мнениями. Итог дискуссий — пора умерить аппетиты розничной торговли. Фактически правящие дали зеленый свет работе над конкретными предложениями по ограничению цен в торговых сетях. При этом глава сеймовской фракции "Новое Единство" Эдмундс Юревиц еще и предположил, что между торговыми сетями имеется картельное соглашение. Забегая вперед сразу скажем, что Совет по конкуренции не смог найти доказательств некоего картельного соглашения, а значит, заявление представителя премьерской партии — всего лишь спекуляция.

Так или иначе, но решено, что начнется подготовка конкретных предложений, которые политики пообещали обсудить и с представителями заинтересованных отраслей — поставщиками продуктов в торговые сети и с самими торговыми сетями. Ясность по поводу предлагаемых мер, если верить политикам, должна наступить до конца этого года.

Введут потолок?

Впрочем, пока вопросов больше, чем ответов. Как законодательно можно будет обязать торговые сети сдерживать цены? Будет ли этот потолок наценок, который предлагает ввести министр экономики, касаться всех магазинов розничной торговли продовольствием или исключительно торговых сетей? Кто будет контролировать "точность" цен и не приведет ли такая регуляция к дефициту определенных продуктов?

Из уст Виктора Валайниса прозвучала и идея создания некой интернет–платформы, с помощью которой можно будет следить за ценами на базовые продукты в торговых сетях, а также следить за ценами на так называемые акционные товары, ведь нередки случаи, когда скидки или мифические (то есть цены на тот или иной товар и без скидок была точно такой же), или скидки на самом деле меньше, чем заявлено, исходя из предыдущей "основной" цены.

Министр экономики обмолвился и о необходимости разобраться во взаимоотношениях между торговыми сетями и поставщиками местной продукции — якобы зачастую производители вынуждены поставлять в торговые сети отдельные продукты чуть ли не по себестоимости или даже ниже себестоимости.

Как и можно было ожидать, план министра экономики или даже точнее — отдельные предложения из этого плана (документ пока широкой публике недоступен) вызвали бурю негодования у самих представителей розничной торговли. Они напомнили об основных принципах рыночной торговли — конкуренции и рыночных ценах. Прозвучал и старый аргумент про слишком маленький рынок в Латвии (в сравнении с близкой к нам географически Польшей, где жителей в разы больше, чем во всех трех странах Балтии), а стало быть, и маленькую прибыль — по сравнению с большинством европейских стран.

Лучше снизьте налоги!

По мнению торговцев, реально снизить цены на базовые продукты можно не путем вмешательства в рынок, что всегда приводит к негативным последствиям, а с помощью того же снижения НДС — к примеру, на свежие продукты (молочные изделия, свежие мясо и рыбу, и т. п.), что, кстати, сеймовская оппозиция предлагает минимум последние 10 лет. Пока же удалось лишь добиться введения льготной ставки НДС — 12 процентов, — на свежие овощи, фрукты и ягоды.

Примечательно, что льготная ставка НДС на свежие продукты действует в странах с куда более высоким уровнем жизни — например, в Германии, где на свежие продукты действует ставка 7%, а в Ирландии отдельные продукты вообще не облагаются НДС.

Очевидно, что латвийский Минфин на это в ближайшие годы не пойдет, поскольку лимит налоговых послаблений фактически исчерпан и дальнейшее снижение НДС чревато многомиллиоными потерями для бюджета. Как известно, правящие вот уже который год дружно отбивают все попытки снизить НДС на услуги общественного питания и гостиничного бизнеса.

"Подарок" для строптивых

Понятно, что дискуссия между правящими и руководителями торговых сетей будет очень долгой и напряженной. При этом еще до ее начала на горизонте замаячил кнут. Депутат Сейма от оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс подготовил поправки в новый законопроект о налоге на солидарность, которые предусматривают введение налога на солидарность не только по отношению к сверхприбыли банков, но и по отношению к сверхприбыли торговых сетей. Иными словами, будете возражать против плана снижения цен — еще и налогом вас обложим.

Многие в этой заботе об интересах потребителей усматривают предвыборный контекст, ведь уже в июне следующего года пройдут выборы в самоуправления, и политикам важно подчеркнуть свою готовность решать самые актуальные проблемы жителей той же провинции. Среди этих проблем и дороговизна жизни, и невозможность зачастую договориться с розничными торговцами о поставках своей сельхозпродукции по адекватным (для производителя) закупочным ценам.

Нельзя исключить, что в итоге дискуссий поправки даже не понадобятся и торговые сети сделают свою ценовую политику более благоприятной для потребителей.

Интересно, что с января должен быть запущен еще один план по снижению цен — на сей раз на компенсационные и рецептурные медикаменты. Этот план тоже предусматривает введение потолка наценок на лекарства со стороны оптовых складов и на аптечных сетей. И министр здоровья также говорит о планируемом снижении цен на 20 процентов. Предлагаемые меры вызвали волну протестов в фармацевтической отрасли.