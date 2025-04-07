«Торговая война» Трампа может нанести США больший вред, чем ЕС – Домбровскис

Негативное влияние "торговой войны", начатой администрацией нового президента США Дональда Трампа, на саму Америку может оказаться более значительным, чем на Европейский союз (ЕС), заявил в понедельник в интервью передаче «Утренняя панорама» еврокомиссар по экономике, производительности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис, пишет LETA.

Ссылаясь на ранее сделанные оценки, Домбровскис признал, что "торговые войны", начатые США, могут оказать небольшое негативное влияние на экономику ЕС, но на саму Америку их влияние может быть более ощутимым, поскольку США ведут эти "войны" против широкого круга стран мира.

По словам комиссара, предыдущие оценки показывают, что негативное влияние упомянутого процесса на ЕС может составить от 0,2% до 0,3%, тогда как на экономику США – около 0,5%–0,6%. Однако по мере эскалации "торговых войн" негативное воздействие на экономики может увеличиваться.

Домбровскис повторил, что прямое влияние "торговых войн" на Латвию будет небольшим, так как наша прямая торговля с США невелика. Однако поскольку Латвия является частью европейских экономических цепочек, косвенное влияние может быть ощутимее.

Комиссар подчеркнул, что предпочтением ЕС остаются переговоры с США, однако если договоренности таким образом достичь не удастся, ЕС готов принять ответные меры пропорционального характера. Первыми такими мерами станут ответные тарифы на продукцию из стали и алюминия.

Сегодня в Люксембурге соберутся министры торговли стран-членов ЕС, чтобы обсудить, как реагировать на новые таможенные пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении блока.

В частности, министры обсудят возможные ответные пошлины на импорт американских товаров и другие меры в случае, если попытки достичь договоренности в переговорах с Вашингтоном окажутся безуспешными.

В субботу США ввели таможенные пошлины не менее 10%, которые Вашингтон применил почти ко всем своим торговым партнерам. Для отдельных стран установлены значительно более высокие тарифы, величина которых зависит от торгового дефицита США в отношениях с конкретной страной. Импорт из стран ЕС может облагаться пошлиной в размере 20% начиная со среды.

Таким образом Трамп стремится сократить торговый дефицит США, а также убедить компании переносить производство на территорию Соединенных Штатов. Президент также надеется получить дополнительные средства для финансирования обещанного в предвыборной кампании снижения налогов.

В 2024 году экспорт ЕС в США составил 531,6 миллиарда евро, из которых товары составили лишь 333,4 миллиарда. В то же время в секторе услуг торговля с США сопровождается дефицитом для ЕС.