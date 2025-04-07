Бомба под демографию! В Сейме предлагают сделать аборты бесплатными

Группа членов Сейма от правящей и оппозиционной фракций предлагает законодательно легализовать аборты, при этом оговорив, что эта услуга будет предоставляться бесплатно.

Законопроект о репродуктивном здоровье предлагает, чтобы услуга по прерыванию беременности предоставлялась женщине бесплатно, а расходы на нее возмещались за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Парламентарии также предлагают законодательно определить порядок проведения аборта, установив, что при отсутствии медицинских показаний прерывание беременности возможно до 12-й недели беременности, а при наличии показаний — до 22-й недели.

Аборт также можно было сделать на сроке до 22 недель беременности после изнасилования или если беременность наступила в результате инцеста.

В настоящее время порядок аборта определяется приказом министра здравоохранения.

Условия аборта в постановлении и законопроекте одинаковы, однако действующее законодательство, по мнению парламентариев, довольно запутанное.

Законопроект предполагает, что аборт может проводиться хирургическим или медикаментозным путем, а услуга по медицинскому прерыванию беременности может предоставляться дистанционно по желанию беременной женщины.

«В сфере прерывания беременности по-прежнему отсутствует современный подход: медикаментозный аборт по-прежнему применяется редко из-за правовой неопределенности, поэтому женщины вынуждены чаще выбирать хирургический аборт», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект также устанавливает принципы предоставления услуг по охране репродуктивного здоровья, обеспечивая их наличие, доступность, качество, конфиденциальность, а также право человека на осознанное и свободное принятие решений.

Также предлагается закрепить оказание помощи жертвам сексуального насилия, включая бесплатную медицинскую, психологическую и социальную помощь, специализированные центры помощи, работающие по всей стране, экстренную контрацепцию и профилактику инфекций.

Закон также направлен на регулирование общественного полового просвещения, чтобы оно было всеобъемлющим, основанным на науке и включало информацию о репродуктивном здоровье, контрацепции, абортах, профилактике инфекций, передающихся половым путем, и укреплении репродуктивного здоровья.

Проект также устанавливает инклюзивное и беспристрастное сексуальное образование, основанное на принципах науки и прав человека, осуществляемое в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и научных учреждений в области репродуктивного здоровья.

Законопроект вносят член Сейма от социал-демократов Бируте Весайте, председатель Комитета Сейма по правам человека Лауринас Шедвитис, другие социал-демократы, а также либералы Виктория Чмилите-Нильсен, Эдита Рудялене и другие, а также консерватор Юргита Сейонене.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что проект Закона о репродуктивном здоровье был подготовлен еще в 2022 году, однако тогда он не получил поддержки из-за идеологических разногласий.

По мнению парламентариев, если решать вопросы репродуктивного здоровья посредством отдельных законодательных актов, многие из них не будут решаться должным образом.