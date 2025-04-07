Baltijas balss logotype

Бомба под демографию! В Сейме предлагают сделать аборты бесплатными 4 810

В мире
Дата публикации: 07.04.2025
LETA
Бомба под демографию! В Сейме предлагают сделать аборты бесплатными

Группа членов Сейма от правящей и оппозиционной фракций предлагает законодательно легализовать аборты, при этом оговорив, что эта услуга будет предоставляться бесплатно.

Законопроект о репродуктивном здоровье предлагает, чтобы услуга по прерыванию беременности предоставлялась женщине бесплатно, а расходы на нее возмещались за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Парламентарии также предлагают законодательно определить порядок проведения аборта, установив, что при отсутствии медицинских показаний прерывание беременности возможно до 12-й недели беременности, а при наличии показаний — до 22-й недели.

Аборт также можно было сделать на сроке до 22 недель беременности после изнасилования или если беременность наступила в результате инцеста.

В настоящее время порядок аборта определяется приказом министра здравоохранения.

Условия аборта в постановлении и законопроекте одинаковы, однако действующее законодательство, по мнению парламентариев, довольно запутанное.

Законопроект предполагает, что аборт может проводиться хирургическим или медикаментозным путем, а услуга по медицинскому прерыванию беременности может предоставляться дистанционно по желанию беременной женщины.

«В сфере прерывания беременности по-прежнему отсутствует современный подход: медикаментозный аборт по-прежнему применяется редко из-за правовой неопределенности, поэтому женщины вынуждены чаще выбирать хирургический аборт», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект также устанавливает принципы предоставления услуг по охране репродуктивного здоровья, обеспечивая их наличие, доступность, качество, конфиденциальность, а также право человека на осознанное и свободное принятие решений.

Также предлагается закрепить оказание помощи жертвам сексуального насилия, включая бесплатную медицинскую, психологическую и социальную помощь, специализированные центры помощи, работающие по всей стране, экстренную контрацепцию и профилактику инфекций.

Закон также направлен на регулирование общественного полового просвещения, чтобы оно было всеобъемлющим, основанным на науке и включало информацию о репродуктивном здоровье, контрацепции, абортах, профилактике инфекций, передающихся половым путем, и укреплении репродуктивного здоровья.

Проект также устанавливает инклюзивное и беспристрастное сексуальное образование, основанное на принципах науки и прав человека, осуществляемое в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и научных учреждений в области репродуктивного здоровья.

Законопроект вносят член Сейма от социал-демократов Бируте Весайте, председатель Комитета Сейма по правам человека Лауринас Шедвитис, другие социал-демократы, а также либералы Виктория Чмилите-Нильсен, Эдита Рудялене и другие, а также консерватор Юргита Сейонене.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что проект Закона о репродуктивном здоровье был подготовлен еще в 2022 году, однако тогда он не получил поддержки из-за идеологических разногласий.

По мнению парламентариев, если решать вопросы репродуктивного здоровья посредством отдельных законодательных актов, многие из них не будут решаться должным образом.

Читайте нас также:
#литва #аборты
8
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • JL
    Janina LV
    7-го апреля

    Когда в литовском Сейме предлагают сделать аборты бесплатными, это как тушение демографического пожара бензином: вместо решения проблемы её только усугубляют.

    8
    1
  • А
    Андрей
    7-го апреля

    Забыли написать, что речь идёт про ЛИТОВСКИЙ Сейм!!! В Латвии нет депутатов с такими именами!!! Редактор - ручку пропил?

    8
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    "Бесплатного" от государства ничего нет. Всё это деньги людей, что зарабатывают горбом. И по этому поводу я резко против, исключая ситации форс-мажор. Типа изнасилования и подобное. Потому что прежде чем писюн сувать или впихивать нужно думать о последствиях. За свой счёт-любой каприз. Но не за счёт общества.

    13
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го апреля

    Да! И бесплатными и женщинам латышской национальности платить по 1000€ за каждый оборот.

    14
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 276
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 759
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 22
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 75
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 68
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 67
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 22
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео