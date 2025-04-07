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Прерванный полет: Мартин Гаусс уволен с поста шефа airBaltic 7 2908

Политика
Дата публикации: 07.04.2025
BB.LV
Прерванный полет: Мартин Гаусс уволен с поста шефа airBaltic

Совет национальной авиакомпании решил снять с должности многолетнего председателя правления airBaltic.

То, что не рискнул или не успел сделать предыдущий министр сообщения сегодня днем сделал новый глава министерства Атис Швинка.

По его, как представителя государства, требованию совет национальной авиакомпании решил прямо с сегодняшнего дня уволить председателя правления airBaltic Мартина Гаусса.

«Сообщаю вам, что Мартин Гаусс отстранён от своей должности. Мне важно видеть результаты. AirBaltic — компания национального значения, которая должна уметь самостоятельно развиваться и адаптироваться к внешним условиям», – написал министр Швинка в сети Х.

Как сообщал bb.lv, Гаусс потерял весьма доходное место. Зарплата председателя правления airBaltic в прошлом году выросла и составила 838 568 евро. Это - примерно по 70 тысяч в месяц.

Из декларации следует, что Гаусс владеет недвижимостью в Германии, Австрии и Италии, а также недвижимостью в Юрмале и Риге. В конце прошлого года председатель правления авиакомпании владел квадрациклом, двумя моторными лодками и пятью автомобилями.

Что касается подотчетного предприятия, то аудированный убыток группы airBaltic в минувшем году составил 118,159 млн евро.

Судя по благодарностям, раздающимся вслед уволенному Гауссу, он и авиакомпания расстались полюбовно.

«От имени совета и команды airBaltic мы хотели бы поблагодарить Мартина Гаусса за его лидерство, преданность делу и видение ситуации с 2011 года. Более десяти лет Мартин Гаусс вел компанию через значительные изменения и рост, заложив прочный фундамент для будущего авиакомпании», - отметил председатель совета airBaltic Андрей Мартынов.

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#airbaltic
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(7)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    "самостоятельно развиваться и адаптироваться к внешним условиям" Поддерживаю. Но кто будет "рулилой"?🙄

    17
    4
  • MI
    Marija Ivanova
    7-го апреля

    Как по мне зарплата директора должна зависеть от прибыли. Если может вывести в плюс - %% от прибыли на здоровье.

    35
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Marija Ivanova
    7-го апреля

    Эх, душенька, эт не про госназначенцев....

    23
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го апреля

    Этот кекс насосал на все 100%!

    49
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    7-го апреля

    И что тут удивительного, он свою задачу выполнил, может и на заслуженный отдых идти.

    17
    1
  • AB
    Anna Belova
    7-го апреля

    Вот это развязка сериала! Интересно! Решение завтра не поменяют?

    39
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Anna Belova
    7-го апреля

    С чего бы это?!

    9
    1
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