Прерванный полет: Мартин Гаусс уволен с поста шефа airBaltic

То, что не рискнул или не успел сделать предыдущий министр сообщения сегодня днем сделал новый глава министерства Атис Швинка.

По его, как представителя государства, требованию совет национальной авиакомпании решил прямо с сегодняшнего дня уволить председателя правления airBaltic Мартина Гаусса.

«Сообщаю вам, что Мартин Гаусс отстранён от своей должности. Мне важно видеть результаты. AirBaltic — компания национального значения, которая должна уметь самостоятельно развиваться и адаптироваться к внешним условиям», – написал министр Швинка в сети Х.

Informēju, ka Martins Gauss ir atstādināts no amata. Man ir svarīgi redzēt rezultātus. AirBaltic ir valstij nozīmīgs uzņēmums, un tam ir jāspēj patstāvīgi attīstīties un pielāgoties ārējiem apstākļiem. — Atis Švinka (@atis_svinka) April 7, 2025

Как сообщал bb.lv, Гаусс потерял весьма доходное место. Зарплата председателя правления airBaltic в прошлом году выросла и составила 838 568 евро. Это - примерно по 70 тысяч в месяц.

Из декларации следует, что Гаусс владеет недвижимостью в Германии, Австрии и Италии, а также недвижимостью в Юрмале и Риге. В конце прошлого года председатель правления авиакомпании владел квадрациклом, двумя моторными лодками и пятью автомобилями.

Что касается подотчетного предприятия, то аудированный убыток группы airBaltic в минувшем году составил 118,159 млн евро.

Судя по благодарностям, раздающимся вслед уволенному Гауссу, он и авиакомпания расстались полюбовно.

«От имени совета и команды airBaltic мы хотели бы поблагодарить Мартина Гаусса за его лидерство, преданность делу и видение ситуации с 2011 года. Более десяти лет Мартин Гаусс вел компанию через значительные изменения и рост, заложив прочный фундамент для будущего авиакомпании», - отметил председатель совета airBaltic Андрей Мартынов.