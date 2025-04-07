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Зарплата шефа airBaltic в прошлом году опять выросла, как и убытки компании 3 1689

Бизнес
Дата публикации: 07.04.2025
LETA
Зарплата шефа airBaltic в прошлом году опять выросла, как и убытки компании
ФОТО: LETA

Зарплата председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гауса в прошлом году выросла на 1,2 % и составила 838 568 евро, следует из поданной в Службу государственных доходов декларации о доходах чиновника за 2024 год.

В 2023 году за свою работу в airBaltic Гаус получил 828 942 евро.

Из декларации следует, что Гаусс по-прежнему владеет недвижимостью в Германии, Австрии и Италии, а также недвижимостью в Юрмале и Риге.

В конце прошлого года председатель правления авиакомпании по-прежнему владел квадрициклом «Canam Quard» 2017 модельного года, а также двумя моторными лодками «Mercury» и «Easy_Marine 500» 2022 модельного года.

В 2024 году Гаусс все еще владел пятью автомобилями, включая Tesla 2019 и 2021 годов, Audi e-tron 2022 года и Mercedes GLE 2019 года, а в 2024 году Гаусс приобрел автомобиль Fiat 2023 года, поскольку в декларации 2023 года этот автомобиль не был указан.

На конец 2024 года у Гаусса не было задекларированных наличных сбережений, в то время как безналичные сбережения в восьми различных учреждениях на конец прошлого года составили 706 539 евро, что на 46 402 евро больше, чем годом ранее.

Долги руководителя латвийской национальной авиакомпании составили 706 336 евро на конец 2024 года, что на 5,9 % или 44 010 евро меньше, чем в предыдущем году.

В настоящее время латвийскому государству принадлежит 97,97 % акций airBaltic.

В 2024 году airBaltic перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 13 % больше, чем в предыдущем году, и выполнила 47 000 рейсов, что на 7 % больше, чем в предыдущем году.

В 2024 году аудированный убыток группы airBaltic составил €118,159 млн по сравнению с прибылью в €747,572 млн годом ранее, а оборот группы увеличился на 11,9% до €747,572 млн по сравнению с 2023 годом.

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#зарплата #airbaltic
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(3)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    7-го апреля

    как может патологически убыточное предприятия выплачивать такие непомерные зарплаты ? Это противоречит любой логике ,и второе зачем такой маленькой стране как Латвия личная авиа компания ? У нас некому ею управлять .лучше рапс сажайте другое вы делать как видно не умеете. Из практике все магазины принадлежат Каму угодно но не Латвии также и с производством ,только петь и танцевать умеем.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Daily Alibabaevic
    7-го апреля

    Хм? А что магазы дожны быть государственные? 🤔 Кажется мы в совке это проходили и ну его. И почему бы латвии не иметь свою региональную авиакомпанию? Управляют да, ей всякие бездарные задроты-бюрократические назначенцы. Но направление очень перспективное. Другое дело, мы сделали себе обрезание-серпом по яйцам, закрыв транзит на восток и от туда. Что просадило трафик и прибыльность. А значит и бабосики.

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  • lg
    lo gos
    7-го апреля

    Всем известно, что это крупное отмывание денег. А он самая главная прачка.

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