Согласно информации, предоставленной ГК, ревизия "Планируются ли средства инструмента аукционов квот на выбросы экономически эффективно?" показала, что сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) не происходит с минимальными затратами. Кроме того, доступные средства долго не используются для борьбы с изменением климата, накопив до конца 2023 года уже 320 миллионов евро, что не способствует достижению целей Латвии по сокращению выбросов ПГ.

Квота на выбросы — это разрешение на выброс парниковых газов, выдаваемое предприятиям и государствам Евросоюзом (ЕС) для ограничения выбросов и борьбы с изменением климата. Средства ИАКВ — это вырученные средства от аукционов квот на выбросы, выделенные Латвии, которые должны быть направлены на мероприятия по достижению климатических целей.

ГК отмечает, что все восемь реализованных конкурсов проектов ИАКВ характеризуются низкой экономической эффективностью и в 14-88 раз дороже других мер по снижению климатических изменений. Кроме того, мероприятия, которые будут софинансироваться из средств ИАКВ, включенные в обновленный Национальный план энергетики и климата на 2024 год Министерства климата и энергетики (МКЭ), также не оценены по эффективности затрат.

Член правления ГК Инга Вилка указывает, что для достижения климатических целей необходимы финансовые инвестиции, но при этом ресурсы ограничены, и поэтому требуется оценка оптимальных решений. Она подчеркивает, что семь лет назад ГК уже указывала на недостаточную эффективность использования средств ИАКВ и других климатических фондов.

"Ранее предложенная рекомендация установить приоритетные мероприятия на основе расчета экономической эффективности не была внедрена. К сожалению, прошлый опыт не был учтен, и работа над повышением эффективности не была выполнена. Этот аудит также показывает, что до сих пор не существует основанного на данных выбора мер ИАКВ," — заключает Вилка.

Также установлено, что средства ИАКВ не используются своевременно. К концу 2023 года из доступных 489 миллионов евро было потрачено только 34% или 169 миллионов. Быстрое выполнение мер по сокращению ПГ было бы более экономически эффективным, однако средства ИАКВ используются с задержкой в четыре-шесть лет, отмечает ГК.

Ревизоры подсчитали, что, из-за задержек использования, к концу 2023 года стоимость средств ИАКВ сократилась на 70 миллионов евро. Таким образом, упущена возможность сократить выбросы на 9012 тонн в год. Лишь 51% от использованных средств ИАКВ был направлен на сокращение выбросов ПГ, в то время как 45% — на поддержку конечных потребителей электроэнергии, что не способствовало снижению выбросов.

МКЭ отметило ограниченную способность к подготовке новых конкурсов проектов, что замедляет использование средств ИАКВ, но не предложило другим министерствам возможности использовать эти средства, хотя те выражали готовность участвовать в разработке новых проектов в своих областях, отмечает ГК.

Ревизия показала, что расходы на администрирование ИАКВ растут, но показатели эффективности не меняются. Уровень использования средств ИАКВ в Латвии в четыре раза ниже, чем в ЕС, но расходы на администрирование ИАКВ в 2023 году увеличились почти втрое, достигнув 3,1 млн евро, и в 2024 году планируются на 54% выше.

ГК подчеркивает, что использование средств ИАКВ недостаточно прозрачно и в него не вовлечено общество. Несмотря на требования ежегодно подавать отчет в Кабинет министров, информация о расходах и сокращении выбросов за 2023 год до ноября еще не представлена. Также в предыдущих отчетах отсутствовали полные данные, например, о расходах на поддержку конечных потребителей электроэнергии. В то же время, отчеты прошлых лет не давали полной информации. Например, в отчете за 2022 год не приводится информация о 76 млн евро или 82% финансирования ИАКВ, использованном в 2022 году в качестве разовой меры поддержки конечных потребителей электроэнергии, а также нет информации о доступном остатке ИАКВ, отмечает Госконтроль.

Ревизоры считают, что общественное участие в улучшении эффективности ИАКВ является формальным. Несмотря на существование консультативного совета ИАКВ, он не созывался более шести лет. Следовательно, решения по использованию средств ИАКВ принимаются без участия общественности.

ГК представил четыре рекомендации для МКЭ. Одна из них — проводить отбор мероприятий ИАКВ на основе расчетов экономической эффективности, а другая — улучшить эффективность выбранных приоритетных мероприятий ИАКВ на 30%. Третья рекомендация направлена на обеспечение того, чтобы сумма административных расходов, подлежащих оплате из финансирования ИАКВ, не превышала 7% от финансирования, выплачиваемого в рамках проектных тендеров ИАКВ в год. Также аудиторы рекомендуют использовать средства, полученные от аукционов по квотам на выбросы, в среднем в течение трех лет.