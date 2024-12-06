Обещания правительства Латвии нарушены. В планах снова значительное увеличить цены - депутат

В начале 2024 года Управление по делам гражданства и миграции планировало удвоить плату за паспорта - с 30 евро до 60 евро за изготовление документа. Общественность разозлилась, а поскольку разумного обоснования такому скачку цен не было, в итоге было решено повысить эту плату на четыре евро.

Однако грядет очередное «залатывание» госбюджета...и вопрос повышения цен на паспорта снова появился на повестке дня.

Плату за выдачу паспортов и eID-карт планируется повысить как с 1 января 2025 года, так и с 1 января 2026 года.

Лидер фракции «Новое единство» в Сейме Эдмунд Юревич заявил, что план повышения в ближайшие годы платы за выдачу паспортов до 50 евро понятен, поскольку это будет пополнять бюджет.

Со следующего года паспорт будет стоить 44 евро, а в 2026-м году к стоимости добавят еще шесть евро, достигнув, таким образом, 50 евро. Политик объяснил, что из-за инфляции расходы на изготовление паспортов увеличиваются.

Депутат Сейма Янис Домбрава направил письмо министру внутренних дел Рихарду Козловскису и руководителю УПГМ Майре Розе с призывом представить свое видение повышения платы.

«Правительство хочет снова значительно повысить цену за паспорта. В результате давления общественности в начале года правительство отказалось от этого плана, но сейчас обещания нарушены. В планах еще раз значительно увеличить плату. Я отправил заявление, чтобы ответственное министерство изыскало другие решения по исправлению бюджета, например, значительно увеличив плату за вид на жительство», - указал депутат.