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Обещания правительства Латвии нарушены. В планах снова значительное увеличить цены - депутат 4

Политика
Дата публикации: 06.12.2024
BB.LV
Обещания правительства Латвии нарушены. В планах снова значительное увеличить цены - депутат

В начале 2024 года Управление по делам гражданства и миграции планировало удвоить плату за паспорта - с 30 евро до 60 евро за изготовление документа. Общественность разозлилась, а поскольку разумного обоснования такому скачку цен не было, в итоге было решено повысить эту плату на четыре евро.

Однако грядет очередное «залатывание» госбюджета...и вопрос повышения цен на паспорта снова появился на повестке дня.

Плату за выдачу паспортов и eID-карт планируется повысить как с 1 января 2025 года, так и с 1 января 2026 года.

Лидер фракции «Новое единство» в Сейме Эдмунд Юревич заявил, что план повышения в ближайшие годы платы за выдачу паспортов до 50 евро понятен, поскольку это будет пополнять бюджет.

Со следующего года паспорт будет стоить 44 евро, а в 2026-м году к стоимости добавят еще шесть евро, достигнув, таким образом, 50 евро. Политик объяснил, что из-за инфляции расходы на изготовление паспортов увеличиваются.

Депутат Сейма Янис Домбрава направил письмо министру внутренних дел Рихарду Козловскису и руководителю УПГМ Майре Розе с призывом представить свое видение повышения платы.

«Правительство хочет снова значительно повысить цену за паспорта. В результате давления общественности в начале года правительство отказалось от этого плана, но сейчас обещания нарушены. В планах еще раз значительно увеличить плату. Я отправил заявление, чтобы ответственное министерство изыскало другие решения по исправлению бюджета, например, значительно увеличив плату за вид на жительство», - указал депутат.

#домбрава #паспорта
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Комментарии (4)

  • Д
    Дед
    7-го декабря

    То есть, Эдмунд Юревич, подтверждает, что инфляция в стране 200%, с 30 до 60 евро за паспорт. А банки утверждают, что 2%. Я наверное первый раз согласен с Юревичем.

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  • А
    Андрей
    6-го декабря

    "Лидер фракции «Новое единство» в Сейме Эдмунд Юревич заявил, что план повышения в ближайшие годы платы за выдачу паспортов до 50 евро понятен, поскольку это будет пополнять бюджет.

    Со следующего года паспорт будет стоить 44 евро, а в 2026-м году к стоимости добавят еще шесть евро, достигнув, таким образом, 50 евро. Политик объяснил, что из-за инфляции расходы на изготовление паспортов увеличиваются."

    Не надо ля-ля! За 50 евро можно не то, что паспорт, можно книгу издать! А при таком количестве - т.е. оптом - издержки должны быть меньше. А оптимизировать штат работников PMLP не пробовали? Там до сих пор многие операции выполняются вручную даже если документы подал электронно (на e-mail) - их просто распечатывают, ставят ручные подписи, печати и т.д. А далее - бумажная папка, шкаф, полка. В то время, как большая часть информации (кроме фейс-контроля) давно можно получать автоматически от других гос.контор. Ну и научите там операторов методам набора текстов 10 пальцами, а не 2 пальцами. Глядишь и очереди уменьшатся!

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Андрей
    6-го декабря

    "оптимизировать штат работников PMLP не пробовали"- щаЗ. Бюрократия может только множиться, но не сокращатся.

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    3
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го декабря

    Писец. Паспорт (и прочий аусвайс) больше нужен гоударству для контроля и учёта жителя и это налогаемая обязанность на жителя. Ибо, если ты будешь жить даже с просроченными этими бумажками, то тебе прилетят штрафцы. И тут просто и нагло-плати гад. А почему так много? Не твоего ума дело. Нужно бабло в котёл бюджета, поэтому, заткнулся и плати. Просто наглый рэкет.

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