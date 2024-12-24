В 2025 году Латвию ждут новые избирательные бюллетени. Что изменится?

Дата публикации: 24.12.2024
Готовясь к муниципальным выборам 2025 года в Латвии, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подготовит информационные материалы для распространения среди жителей всех самоуправлений, пишет ЛЕТА.

Как сообщили агентству LETA в ЦИК, этот шаг сделан в связи с тем, что начиная с муниципальных выборов 2025 года в Латвии будут использоваться новые избирательные бюллетени. Основные изменения коснутся избирателей, которые захотят выделить определённых кандидатов или выразить негативное отношение к некоторым из них в выбранном списке. До сих пор избиратели могли поддерживать кандидатов, отмечая их знаком «+», а нежелательных — вычёркивать.

Согласно новому образцу бюллетеня, рядом с именем каждого кандидата будут два поля разного цвета. Избиратель сможет закрасить одно из них: зелёное — чтобы выразить особую поддержку кандидату, или красное — чтобы обозначить своё несогласие с его кандидатурой.

Подготовленные ЦИК печатные инструкции по заполнению бюллетеней будут переданы каждому самоуправлению, которое само решит, как доставить эти материалы жителям. Это может быть сделано через почтовые услуги, размещение материалов в библиотеках, центрах обслуживания клиентов и других общественных местах или другими способами.

Во время выборов инструкции по заполнению новых бюллетеней будут доступны на каждом избирательном участке, в каждой секции голосования.

Необходимость изменения модели бюллетеня обусловлена автоматизацией подсчёта голосов на будущих выборах, а также на референдумах. Единые бюллетени будут использоваться на муниципальных выборах 2025 года, выборах Сейма в 2026 году и выборах в Европейский парламент в 2029 году. Для обеспечения выборов каждый участок будет оснащён сканером, а приобретённая техника будет передана самоуправлениям.

Муниципальные выборы в Латвии состоятся в начале июня 2025 года.

Автор - Юлия Баранская
