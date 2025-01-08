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Ринкевич оперативно откликнулся на требование Трампа увеличить военные расходы 4

Политика
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
Ринкевич оперативно откликнулся на требование Трампа увеличить военные расходы
ФОТО: LETA

В ближайшие годы Латвия должна увеличить военные расходы примерно до 4% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Если в деньгах, то это получается 1,7-1,8 млрд евро.

Президента охотно поддержала премьер-министр Эвика Силиня. "4% от ВВП - это цифра, к которой можно стремиться, но главное - оценить наши потребности", - сказала Силиня, добавив, что будет сделано все возможное для укрепления безопасности Латвии.

Как сообщал bb.lv, в конце прошлого года команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике поделились его намерениями в ходе обсуждений с высокопоставленными европейскими чиновниками.

Отметим, что военные расходы Латвийской Республики прогнозируются в 2025 году в размере 3,3% ВВП, в 2026 году - 3,6%, в 2027 году - 3,5%, а в 2028 году - 3,1% ВВП.

То есть, чтобы выполнить требование Трампа латвийскому Минфину надо где-то найти финансирование в размере от 1,4 до 1,9 процентов ВВП. В деньгах это от 550 до 850 млн. евро.

Найти такие суммы сложно особенно с учетом того, что дефицит латвийского госбюджета в 2025 году составит 2 млрд. евро.

Отвечая на вопрос, связано ли решение о том, что Латвии следует увеличить инвестиции в оборону, с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа, Ринкевич сказал, что говорил об этом и раньше.

"Я бы все же рассматривал это в контексте нашей собственной безопасности и обороны, но неизбежно в контексте с союзниками, и позиция США также важна", - сказал Ринкевич.

Для сравнения: доля ВВП, которую потратит на военные цели в следующем году Россия, составляет 6,3%. Сами США тратят на оборону только 3,5% ВВП.

#эдгар ринкевич #военные расходы
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Комментарии (4)

  • VS
    Vad Sorry
    9-го января

    Если Ринкевич и Силиня настолько умалишённые почему они со своей зарплаты на оборону ни пожертвуют?

    5
    0
  • VS
    Vad Sorry
    9-го января

    Как Латыши мечтали забыть о еде , обучение, детях, медицине, нам надо отказаться от всего и делать что сказал Трамп, главное закупаться снарядами и дарить Украине это наша задача ради этого мы и живём. Спасибо Ринкевичу и Силине они самые мудрые правители Латвии

    5
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    Если продать всех простых латвийцев на органы, можно поднять и до 90 процентов. Десять процентов оставить на получки себе (им) любимым, прихлебателям и обслуживающим шестёркам.

    42
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    8-го января

    Если коротко - "Разрешите бегом!"

    57
    1

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