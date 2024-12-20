Команда Дональда Трампа уже сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике поделились его намерениями в ходе обсуждений с высокопоставленными европейскими чиновниками, сообщают источники издания.

По их словам, Трамп намерен сохранить военные поставки США в Киев после своей инаугурации.

В то же время Трамп потребует от европейских стран НАТО более чем вдвое увеличить целевой показатель расходов в 2 процента (который, кстати, в настоящее время выполняют только 23 из 32 членов альянса). По данным The Financial Times Трамп хочет, чтобы европейские страны тратили на военные расходы 5 процентов. Как минимум.

Отметим, что военные расходы Латвийской Республики прогнозируются в 2025 году в размере 3,3% ВВП, в 2026 году - 3,6%, в 2027 году - 3,5%, а в 2028 году - 3,1% ВВП.

То есть, чтобы выполнить требование Трампа латвийскому Минфину надо где-то найти финансирование в размере от 1,4 до 1,9 процентов ВВП. В деньгах это от 550 до 850 млн. евро.

Найти такие суммы сложно особенно с учетом того, что дефицит латвийского госбюджета в 2025 году составит 2 млрд. евро.

Для сравнения: доля ВВП, которую потратит на военные цели в следующем году Россия, составляет 6,3%. Сами США тратят на оборону только 3,5% ВВП.