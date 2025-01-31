В нашем благословенном государстве все готовы выполнить распоряжения из Евросоюза, но тот сам не понимает, чего хочет. Самая парадоксальная ситуация сложилась в этой связи по части притока в ЛР граждан "третьих стран" — но воз и ныне там. Это же не россияне, по которым драконовское законодательство можно принять на раз.

"Ситуация изменилась". Учет и контроль

Закон об иммиграции — юридический долгострой, который нынешний созыв парламента унаследовал еще с несчастливого XIII Сейма, чьи труды пришлись на ковидно–военную годину, и оттого депутаты не смогли принять важнейший акт. На этой неделе для рассмотрения документа объемом, на секундочку, в 201 страницу, собрались совместно Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции — и Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества.

Как отметил главный силовик парламента Раймондс Бергманис (Союз зеленых и крестьян), надо попробовать заняться таким "очень, очень объемным документом", тем паче что было уже подано свыше 100 поправок:

"Будем обсуждать концептуальную ситуацию. В Европе приняты директивы, которые обязательны и для нас. Закон об убежище нужно будет переписать заново. Может выйти так, что мы проделаем огромную работу, а завтра придут очередные изменения. Есть новый блок об интеграции…"

Нынешний созыв Европарламента, полагает бывший министр обороны, тоже может принять какие–то новации. Послы Латвии, на днях побывавшие в Сейме, также обрисовали возможные изменения по части миграции.

Гунарс Кутрис, председатель Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества (Союз зеленых и крестьян), признал, что в Латвии имеется особое отношение к тем людям, которые "внешне отличаются", "которые мигранты легальные или нелегальные": "Нам важно эту систему обустроить так, чтобы мы могли не только с точки зрения безопасности следить, но также со стороны сплочения общества. Чтобы для тех, кто здесь остается, были интеграционные мероприятия".

Требуется политическая решимость

Заместитель государственного секретаря МВД Вилнис Витолиньш сказал, что с 2022 года по теме иммиграции были обширные дискуссии — в первую очередь в связи со вторжением России в Украину. Брюссель уже принял в этой связи 8 регул — документов прямого пользования. Латвия же обязана включить эти разработки в свое законодательство до 2026 года.

"Регулы уже в силе, установлен переходный период для их перенятия", — подчеркнул В. Витолиньш. Сейчас клерки проводят сравнение европейских норм с тем, что законы Латвии предусматривают для "персон, которые незаконно тут находятся". В общем, идет "экспертный этап".

Самым неприятным для ЛР является "вопрос солидарности" — то есть обязанность принимать беженцев, прибывающих в ЕС с юга и востока, по квотам.

"Это специфическое регулирование. Каждое государство рассчитывает свою емкость по формуле, и, согласно ей, страны–участники могут принять из других этих искателей убежища. Или внести деньгами свой вклад в содержание убежища в Евросоюзе", — сказал господин Витолиньш.

Так что участие Латвии вероятно как в физической "передислокации" нелегальных иммигрантов, так и в финансировании оных за счет собственного бюджета.

Управление по делам гражданства и миграции уже неоднократно получало нарекания со стороны европейских структур по части запрета на въезд в страну граждан ЕС. Государственная пограничная охрана со своей стороны обязуется выполнять все, что ей поручат в рамках Шенгенской системы. И Министерство культуры готово взяться за курсы по обучению латышскому и всевозможные интеграционные курсы.

Парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский обратил внимание, что новые требования законопроектов потребуют дополнительного финансирования для помощи мигрантам, ну а пока экспертам ведомства нужна пара месяцев, чтоб обсудить перспективы. Присутствовало на заседании парламентских комиссий и общество "Помочь беженцам" — они–то всегда готовы приютить страждущих в ЛР.

Но вот проблема — в самом Брюсселе нормативная база уже успела устареть: "Законодательство ЕС написано до того, как были гибридные нападения, — сказал заместитель госсекретаря МВД. — Сейчас идет президентство Польши, которая выдвинула это в качестве одного из приоритетов. Нам надо разобраться с этими гибридными атаками".

Банки помогут изловить нелегалов

Пока же, по В. Витолиншу, "мы не знаем, сколько в Латвии находится незаконных… Не знаем этого и не можем знать. Это полностью черный вопрос".

Между тем, полагает чиновник, данные персоны могут быть установлены путем взаимодействия с частными структурами. К примеру, если нелегальные мигранты попробуют обратиться в местный банк. "Этим людям не обеспечиваются никакие услуги! В течение часа этим людям обеспечивается выдворение".

"Компетентные учреждения работают над оценкой рисков", — успокоил господин Витолиньш депутатов Сейма. Кстати, на совместном заседании парламентских комиссий присутствовали и представители спецслужб Латвии — Бюро по защите Сатверсме и Службы государственной безопасности. Но, как и положено разведке и контрразведке, они были немногословны…

Вам шашечки или ехать?

Профессиональный юрист Гунарс Кутрис внезапно заинтересовался темой таксистов, среди коих есть немало приезжих: "Действительно ли в Латвии водительское удостоверение, выданное в Алжире или Шри–Ланке?"

Господин Витолиньш сказал, что вправе водить без особых требований граждане тех государств, которые подписали Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года, которая признает водительские права друг друга.

Как уточнил портал bb.lv, названные Г. Кутрисом страны таковыми не являются. Равно как, например, и Индия. В их число, впрочем, входят Узбекистан и Сирия.

Депутат Сейма Янис Домбрава (Национальное объединение) вернулся к теме нелегальных иммигрантов и обратил внимание, что существуют косвенные методы подсчета их численности. Так, в ФРГ на 2023 год количество незаконных беженцев составляло более 260 тысяч человек — по оценкам германской криминальной полиции.

"Они очень хорошо научились выживать. Брать документы у каких–то жителей ЕС и ездить вокруг", — указал депутат. — У нас штрафы за незаконное размещение иммигрантов — 40 евро. Должно быть — тысячи! Например, 100 000 за трудоустройство.

По словам Я. Домбравы, надо создать условия, чтобы у желающих помогать иммигрантам даже не возникало такого желания.

"Может быть, надо написать новый закон?" — рассуждал вслух Раймондс Бергманис. Одна надежда — на новую администрацию США, как она "повлияет на процесс".

В общем, как выразился наш бравый силовик, сплошные "внешние факторы".