Парламент обсуждает возможность ограничить туризм в Беларусь 4 1505

Политика
Дата публикации: 06.02.2025
LETA
Людям, которые отправляются в Беларусь с туристической или любой другой целью, грозят риски вербовки, необоснованного задержания, предъявления обвинений и даже тюремного заключения, предупреждает Служба государственной безопасности, пишут общественные СМИ.

У Латвии нет ни правовых, ни каких-либо других возможностей помочь своим жителям, если они будут задержаны в Беларуси. Единственный надежный способ обезопасить себя - не ездить в Беларусь, поэтому в парламенте появилась идея ограничить туризм в эту страну.

Хотя власти постоянно призывают людей не ездить в Беларусь, в прошлом году ее посетили почти 57 000 граждан и более 17 000 неграждан.

По данным белорусской правозащитной организации "Весна", в настоящее время четверо латвийцев обвиняются в Беларуси в политически мотивированных преступлениях. Трое обратились за помощью к Министерству иностранных дел. Как сообщила парламентский секретарь министерства Даце Мелбарде, это такие обвинения, как критика режима, поддержка санкций, угроза национальной безопасности, оскорбление достоинства и чести, если критика высказывалась в адрес руководства страны. Возможности Латвии помочь этим людям сильно ограничены. Посетить обвиняемых может только консул, но общение проходит под строгим надзором и на русском языке. Представители Латвии не могут присутствовать на заседаниях суда, поскольку они закрыты, а других правовых инструментов помощи не существует.

Как указала директор департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Байба Зиемеле, также невозможно запросить передачи осужденных в Беларуси латвийцев для отбывания наказания в Латвии. "Даже если бы мы могли принять политзаключенного для исполнения приговора, это поднимает другой вопрос - означает ли это наше согласие с тем, что вынесенный в Беларуси приговор справедлив и мы признаем его законным? Хотим ли мы этого?" - сказала Зиемеле.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
