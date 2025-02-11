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«Местных» россиян и белорусов не тронут, а вот «пришлым» запретят покупать недвижимость 1

Политика
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
«Местных» россиян и белорусов не тронут, а вот «пришлым» запретят покупать недвижимость

Юридическая комиссия Сейма одобрила более "мягкий" антироссийский и антибелорусский законопроект от "Нового Единства".

Напомним, что в повестке дня последнего пленарного заседания Сейма значилось сразу два аналогичных законопроекта, суть которых сводилась к тому, что запретить обладателям российского или белорусского паспорта приобретать в Латвии недвижимость.

Разница лишь в том, что законопроект Национального объединения предусматривает запрет на продажу недвижимости всем россиянам и белорусам, включая тех, кто проживает в Латвии, а законопроект "Нового Единства" все-таки не ограничивает права тех граждан этих двух стран, которые проживают в Латвии на основании постоянного вида на жительство или имеют статус постоянного жителя ЕС.

Депутаты на пленарном заседании решили передать в комиссию Сейма оба документа. И вот вчера эти законопроекты уже рассматривала в первом чтении юридическая комиссия.

Как и следовало ожидать, в итоге комиссия отклонила более радикальный вариант Нацобъединения и решила принять за основу законопроект "Нового Единства", как более юридически корректный.

Можно ожидать, что уже в четверг Сейм поддержит законопроект в 1-м чтении. Судя по всему, в окончательном чтении закон будет принят в начале марта.

#санкции
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го февраля

    2 я Буржуазная Латвия 1991-2026 - все эти годы, торг компания делит на сорта и подсорта, людей проживающие всю свою жизнь на этой земле. Политика апертеида. Скотный двор

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