«Чтобы победить агрессию РФ и обеспечить справедливый мир» - Силиня на Мюнхенской конференции

«Для достижения справедливого мира Украина должна иметь гарантии безопасности, а любые переговоры о будущем Украины должны проходить исключительно в присутствии украинских представителей.

Латвия продолжает оказывать военную и гражданскую поддержку Украине. Мы выступаем за ее суверенитет и территориальную неделимость. Сегодня я прибываю на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где одной из главных тем обсуждения станет стабильность и безопасность Европы.

Вопрос о будущем Украины будет очень важным», - написала Силиня в своем микроблоге «Х».

Чуть позже она продолжила: «Приземлившись в Германии на ежегодной конференции, я провела первый краткий обмен мнениями с Андреем Сибигой (глава МИД Украины - ред.). Латвия едина с Украиной, чтобы победить агрессию России и обеспечить справедливый мир и безопасность в Европе. Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы.»

After landing in Germany for the annual @MunSecConf, I had the first brief exchange of views with @andrii_sybiha.



Latvia will stay united with Ukraine to win over Russia’s aggression and ensure just peace and security in Europe.



Nothing about Ukraine without Ukraine. Nothing… pic.twitter.com/MJ19d5IMzk