«Хочется материться на русском!» - Бергс о решении правительства и опасности здоровью наших детей

«Хочется материться по-русски. Установили сенсоры в школах и обнаружили, что все в заднице. Установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень CO2 в 1000 частей на миллион (ppm) не превышается лишь в 17% школьных кабинетов. Вместо того, чтобы исправить это, они факинг решили, что больше не надо измерять!» - гневно комментирует решение правительства предприниматель Нормунд Бергс.

Gribas lamāties krieviski. Salika skolās sensorus, nokonstatēja, ka viss pakaļā.

PVO noteiktais CO2 līmenis 1000 daļiņas uz miljonu (ppm) netiek pārsniegts vien 17% mācību telpu.

TĀ VIETĀ, LAI NOTEIKTU PAR PIENĀKUMU ŠO LABOT, FAKIN NOLĒMA, KA NEVAJAG MĒRĪT! pic.twitter.com/JVNIvOLuMl — Normunds Bergs (@normundsbergs) February 14, 2025

Как уже сообщалось, с учетом уже принятых мер по контролю качества воздуха в общеобразовательных и специальных учебных заведениях правительство во вторник объявило утратившим актуальность поручение Министерству здравоохранения (Минздраву) внести поправки в правовые акты для проведения регулярных оценок качества воздуха в образовательных учреждениях.

Как поясняют в министерстве, задача по внесению изменений в нормативные акты о гигиенических требованиях в образовательных учреждениях была поставлена в период пандемии COVID-19 для снижения вероятности распространения инфекции.

К концу мая 2022 года во всех общеобразовательных и специальных учебных заведениях, созданных государством и муниципалитетами, а также в учреждениях профессионального образования были установлены приборы контроля качества воздуха в соответствии с количеством учебных классов и групп. Всего с 2022 года по двухлетнему контракту было установлено около 14 000 датчиков качества воздуха, и некоторые из них уже не используются.