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«Хочется материться на русском!» - Бергс о решении правительства и опасности здоровью наших детей 3

Политика
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
«Хочется материться на русском!» - Бергс о решении правительства и опасности здоровью наших детей

«Хочется материться по-русски. Установили сенсоры в школах и обнаружили, что все в заднице. Установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровень CO2 в 1000 частей на миллион (ppm) не превышается лишь в 17% школьных кабинетов. Вместо того, чтобы исправить это, они факинг решили, что больше не надо измерять!» - гневно комментирует решение правительства предприниматель Нормунд Бергс.

Как уже сообщалось, с учетом уже принятых мер по контролю качества воздуха в общеобразовательных и специальных учебных заведениях правительство во вторник объявило утратившим актуальность поручение Министерству здравоохранения (Минздраву) внести поправки в правовые акты для проведения регулярных оценок качества воздуха в образовательных учреждениях.

Как поясняют в министерстве, задача по внесению изменений в нормативные акты о гигиенических требованиях в образовательных учреждениях была поставлена в период пандемии COVID-19 для снижения вероятности распространения инфекции.

К концу мая 2022 года во всех общеобразовательных и специальных учебных заведениях, созданных государством и муниципалитетами, а также в учреждениях профессионального образования были установлены приборы контроля качества воздуха в соответствии с количеством учебных классов и групп. Всего с 2022 года по двухлетнему контракту было установлено около 14 000 датчиков качества воздуха, и некоторые из них уже не используются.

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Комментарии (3)

  • Мп
    Мимо проходил
    15-го февраля

    Желание материться на русском - поддержка "страны-агрессора"! Японцы после такого делают сеппуку, а герой заметки может просто повеситься на натуральной латышскорй сосне.

    0
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  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го февраля

    Ул давно мову должен был выучить и бздеть на ней.

    3
    0
  • Ч
    Чангл
    14-го февраля

    На латышском, только на латышском. Ни какого русского.

    42
    1

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