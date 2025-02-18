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Рост числа абортов и «нехороших» болезней: в Сейме решили сексуально воспитывать молодёжь 2

Политика
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Рост числа абортов и «нехороших» болезней: в Сейме решили сексуально воспитывать молодёжь

Парламентарии призвали ввести в школе урок здоровья - в качестве отдельного предмета.

Слуги народа настолько встревожились репродуктивным здоровьем населения и вообще сексуальным воспитанием молодежи, что посвятили сегодня этому совместное заседание двух подкомиссий Сейма - по здоровью и по уменьшению неравенства.

На заседании депутаты отметили рост абортов у 15-17-летних, а также высокую заболеваемость сексуально-трансмиссивными инфекциями.

Парламентарии убеждены, что в школе пора вводить - хотя бы один час в неделю, - уроки здоровья.

Да, сейчас вопросы здоровья, в том числе и сексуального, интегрированы в учебные программы других предметов (социальные знания, биология...), однако депутаты полагают, что нужен отдельный предмет по здоровью, в рамках которого можно было бы предоставить подросткам и знания о сексуальном здоровье и о репродуктивном вопросе.

Депутаты направят соответствующее письмо по этому поводу президенту и премьеру.

#система образования
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Редакция, что за беспредел - у вас в статье слова кекс через "с" есть, а в комментариях запрещено? Опубликуйте список запрещенных слов, иначе устаешь вычислять что не соответствует правилами комментариев (да, читал правила, но там списка слов нет)!

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  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Что, как в америках - будут учить пользоваться презервативами? Или, как в том анекдоте - бинт, зеленка, вазелин, презерватив, ещё бинт... И главное - ни какого кекса?

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