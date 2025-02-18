Рост числа абортов и «нехороших» болезней: в Сейме решили сексуально воспитывать молодёжь

Слуги народа настолько встревожились репродуктивным здоровьем населения и вообще сексуальным воспитанием молодежи, что посвятили сегодня этому совместное заседание двух подкомиссий Сейма - по здоровью и по уменьшению неравенства.

На заседании депутаты отметили рост абортов у 15-17-летних, а также высокую заболеваемость сексуально-трансмиссивными инфекциями.

Парламентарии убеждены, что в школе пора вводить - хотя бы один час в неделю, - уроки здоровья.

Да, сейчас вопросы здоровья, в том числе и сексуального, интегрированы в учебные программы других предметов (социальные знания, биология...), однако депутаты полагают, что нужен отдельный предмет по здоровью, в рамках которого можно было бы предоставить подросткам и знания о сексуальном здоровье и о репродуктивном вопросе.

Депутаты направят соответствующее письмо по этому поводу президенту и премьеру.