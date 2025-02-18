Количество учителей с российским или белорусским гражданством в латвийских школах уменьшается

В начале месяца в латвийских школах работали 183 учителя с российским или белорусским гражданством, и их число сокращается, сообщила парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Силвия Аматниеце на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.

Из них 160 учителей - российские граждане, что примерно на 50 учителей меньше, чем четыре года назад.

Еще 23 учителя в латвийских школах имеют белорусское гражданство. По словам Аматниеце, их число также сокращается, хотя не столь выражено, поскольку число учителей с белорусским гражданством было не таким большим, как с российским.

Во вторник комиссия рассмотрела поправки к закону об общем образовании перед третьим чтением. Одно из предложений по поправкам предусматривало запретить гражданам России и Беларуси работать учителями в общеобразовательных учреждениях.

Предложение внесли депутаты Национального объединения Артур Бутанс и Илзе Индриксоне. Они напомнили, что этот вопрос уже неоднократно поднимался в Сейме, но поправки до сих пор не приняты.

"Будет популизмом, если в понедельник [24 февраля] мы все скажем, что поддерживаем Украину, и в то же время разрешаем гражданам России учить украинских детей в латвийских школах", - сказал Бутанс. По словам депутата, хотя число таких учителей в школах уменьшается, оно "все еще огромно".

Председатель комиссии Агита Зариня-Стуре сообщила, что несколько недель назад была организована рабочая группа, в том числе по вопросу о праве учителей с российским и белорусским гражданством работать в латвийских школах, и комиссия вернется к этому вопросу в начале марта.