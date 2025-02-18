Baltijas balss logotype

Американцы ничего не говорили Силине о выводе войск из Латвии 8

Политика
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Американцы ничего не говорили Силине о выводе войск из Латвии

Переговоров о возможном выводе войск США из стран Балтии не было, заявила во вторник на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня.

Отвечая на вопрос, может ли администрация президента США Дональда Трампа договориться с российскими официальными лицами о том, что одним из условий прекращения войны в Украине станет вывод войск США из Латвии, Литвы и Эстонии, премьер сослалась на информацию о том, что в повестке США значатся переговоры по Украине, а не по выводу американских войск.

По ее мнению, страны Балтии являются хорошим примером для администрации Трампа, поскольку выделяют на оборону более 2% от ВВП, чего не соблюдают некоторые другие страны НАТО, тем самым не выполняя обязательства, принятые на саммитах альянса.

Министр иностранных дел Байба Браже также отметила, что нет никаких признаков того, что в переговорах между США и Россией могут обсуждаться подобные вопросы.

Сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и России. Стороны договорились "заложить основу для дальнейшего сотрудничества в вопросах общих геополитических интересов", а также "исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые откроются после успешного завершения конфликта в Украине", отметила представитель Госдепартамента США Темия Брус.

Как сообщал bb.lv со ссылкой на Financial Times, Владимир Путин хочет вывода войск НАТО со всех территорий бывшего СССР. Европейские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться на это.

# армия
22
6

Комментарии (8)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    ...т.е. Трамп должен позвонить Силине -- это очень смешно, сказать. А может ещё и попросить разрешения? Иногда создаётся впечатление что авторы статеек на ВВ население Латвии держат за полных идиотов. Вот интересно, они это по себе мериют?

    26
    0
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Теперь вспомним, что евро держится за счёт кредитов разных международных фондов и эмиссии ФРС, которая по сути британская структура и которой "хвост" прижимают. Можно предположить, что инвестиции некоторых персон в акции некоторых предприятий - скоро резко понизятся в цене. Короче, как сказал давеча предводитель - "не переставайте паниковать!"

    14
    0
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Теперь вся зеленая энергетика, борьба за демократию и прочие фишки либеров и под-либеральных националов (Нац.Объединению - большой привет!) - только за свой счёт!

    17
    0
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Если верить другим заявлениям - у США есть план спасать свою экономику захватом рынков в юго-восточной Азии, т.е. это прямая конкуренция с Китаем. Вплоть до военного столкновения (вероятно). Поэтому все ресурсы, включая мозги аналитиков, советников (гражданских и военных), деньги, техника и т.д. - нужны США на другом фронте! А значит Европе машут ручкой в стиле "денег нет, но вы держитесь!"

    17
    0
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    И главное - кто такая Силиня, чтобы американцы ей докладывали? Какое её дело про взаимные договоренности между Россией и США? Её и всю их енотную команду просто поставят в известность.

    15
    0
  • А
    Андрей
    19-го февраля

    Это не просто посиделка, как у Макрона! Это многораундовые переговоры больших "пацанов", представляющих большие державы мира! Уже на первый раунд:

    • договорились восстановить дипломатические представительства
    • договорились создать команды по отдельным вопросам, в т.ч. по Украине Т.е. не надо путать - эти переговоры не про Украину, а про мировую систему взаимной безопасности, экономические интересы и прочее. Украина важна, но там так или иначе закончится в ближайшие месяцы.
    • договорились и дальше договариваться.
    10
    0
  • JL
    Janina LV
    18-го февраля

    Американцы ничего не говорили Силине - это как супружеская измена: одни делают вид, что не знают, другие — что не участвуют, но все в итоге остаются при своих интересах. 😏

    34
    0
  • MiU
    Made in USSR
    18-го февраля

    Financial Times редко врёт... А инфа ведь оттуда.

    31
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео