Американцы ничего не говорили Силине о выводе войск из Латвии

Переговоров о возможном выводе войск США из стран Балтии не было, заявила во вторник на пресс-конференции премьер-министр Эвика Силиня.

Отвечая на вопрос, может ли администрация президента США Дональда Трампа договориться с российскими официальными лицами о том, что одним из условий прекращения войны в Украине станет вывод войск США из Латвии, Литвы и Эстонии, премьер сослалась на информацию о том, что в повестке США значатся переговоры по Украине, а не по выводу американских войск.

По ее мнению, страны Балтии являются хорошим примером для администрации Трампа, поскольку выделяют на оборону более 2% от ВВП, чего не соблюдают некоторые другие страны НАТО, тем самым не выполняя обязательства, принятые на саммитах альянса.

Министр иностранных дел Байба Браже также отметила, что нет никаких признаков того, что в переговорах между США и Россией могут обсуждаться подобные вопросы.

Сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и России. Стороны договорились "заложить основу для дальнейшего сотрудничества в вопросах общих геополитических интересов", а также "исторических экономических и инвестиционных возможностей, которые откроются после успешного завершения конфликта в Украине", отметила представитель Госдепартамента США Темия Брус.

Как сообщал bb.lv со ссылкой на Financial Times, Владимир Путин хочет вывода войск НАТО со всех территорий бывшего СССР. Европейские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться на это.