Сборная Латвии по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира

Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня начинает подготовку к чемпионату мира, пишет ЛЕТА.

В понедельник команда под руководством Хария Витолиньша начнёт тренировки в Ледовом холле стадиона "Даугавa", на лёд выйдут два вратаря, десять защитников и 12 нападающих. Тренировки будут проходить с 10:00 до 13:00.

Позже к команде присоединятся ещё несколько хоккеистов, у которых завершится клубный сезон в Европе и Северной Америке.

Чемпионат мира 2025 года пройдёт в мае в Стокгольме, где будет играть и сборная Латвии, а также в датском городе Хернинг.

Состав кандидатов в сборную Латвии:

Вратари – Эрик Витолс ("ЮИП", Ювяскюля, Финляндия), Бруно Бруверис (Университет Майами, NCAA);

Защитники – Микс Туманов ("ЮИП", Ювяскюля, Финляндия), Кристапс Зиле ("Верва", Литвинов, Чехия), Маркус Комулс ("Рыцири", Кладно, Чехия), Сандис Смонс ("Ла Шо-де-Фон", Швейцария), Наурис Сейейс ("Лайонс", Кюснахт, Швейцария), Густавс Озолиньш, Арвилс Бергманис (оба – Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Артур Анджанс ("ХПК", Хямеэнлинна, Финляндия), Ник Фененко ("Йокерит", Хельсинки, Финляндия), Рихард Симанович ("Университет Майами", NCAA);

Нападающие – Каспар Даугавиньш (без клуба), Харальд Эгле ("МХК 32", Липтовски Микулаш, Словакия), Рихард Букартс ("Ридера", Витковице, Чехия), Феликс Гаварс (Университет Святого Лаврентия, NCAA), Анри Равинскис ("ХПК", Хямеэнлинна, Финляндия), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары, NCAA), Райнер Руллерс (Политехнический институт Ренсселера, NCAA), Мартиньш Лавиньш, Кристап Скрастиньш (Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Георг Головков ("Фридек-Мистек", Чехия), Роджес Букартс ("Лайонс", Кюснахт, Швейцария), Клавс Вейнбергс (Колорадский колледж, NCAA), Раймонд Витолиньш (Университет Майами, NCAA).