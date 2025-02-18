В следующем году военные расходы Латвии составят 1,5 млрд евро. А может и больше...

Правительство Силини на закрытой части заседания правительства приняло решение в бюджете следующего года предусмотреть увеличение ассигнований на оборону в размере 4% от ВВП. В реальных деньгах это около 1,5 млрд евро.

Напомним, что в этом году размер расходов на оборону достиг почти 3,5% от ВВП. По окончанию заседания Кабмина премьер Эвика Силиня заявила, что уже в последующие годы финансирование военных нужд нужно будет довести до 5% от ВВП.

Что же касается следующего года, то для того, чтобы изыскать средства на оборону в необходимом объеме, придется пересмотреть расходы всех министерств. В сторону сокращения.

Отметим, что завтра вопросу финансирования военных нужд как раз будет посвящено заседание Совета по нацбезопасности под председательством Эдгара Ринкевича. И нельзя исключить, что после этого заседания премьер и министр обороны скорректируют свою позицию и уже будут говорить о выделении на оборону в следующем году не менее 4,2-4,5% от ВВП.