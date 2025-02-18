Baltijas balss logotype

В следующем году военные расходы Латвии составят 1,5 млрд евро. А может и больше... 1

Политика
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
В следующем году военные расходы Латвии составят 1,5 млрд евро. А может и больше...

Правительство будет отчаянно искать дополнительные средства на военные нужды.

Правительство Силини на закрытой части заседания правительства приняло решение в бюджете следующего года предусмотреть увеличение ассигнований на оборону в размере 4% от ВВП. В реальных деньгах это около 1,5 млрд евро.

Напомним, что в этом году размер расходов на оборону достиг почти 3,5% от ВВП. По окончанию заседания Кабмина премьер Эвика Силиня заявила, что уже в последующие годы финансирование военных нужд нужно будет довести до 5% от ВВП.

Что же касается следующего года, то для того, чтобы изыскать средства на оборону в необходимом объеме, придется пересмотреть расходы всех министерств. В сторону сокращения.

Отметим, что завтра вопросу финансирования военных нужд как раз будет посвящено заседание Совета по нацбезопасности под председательством Эдгара Ринкевича. И нельзя исключить, что после этого заседания премьер и министр обороны скорректируют свою позицию и уже будут говорить о выделении на оборону в следующем году не менее 4,2-4,5% от ВВП.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
30

Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    18-го февраля

    10% от зарабатываемых денег. Это пока... Не жирно ли?

    8
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео