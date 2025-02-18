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Хотят запретить и пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию 8

Политика
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Пока же комиссия Сейма одобрила подготовленные поправки о запрете туристических поездок в Россию и Белоруссию.

Только в прошлый четверг Сейм одобрил в нулевом чтении, то есть передачу на рассмотрение в комиссию, поправок в Закон о туризме, которые запрещают организацию туристических поездок в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И вот уже сегодня комиссия по народному хозяйству рассмотрела и одобрила к принятию в 1-м чтении данных поправок, которые подготовила премьерская партия "Новое Единство". Депутат от этой партии Янис Патмалниекс подчеркнул, что данный запрет вводится в интересах самих жителей Латвии - чтобы они не стали объектом шантажа с целью вербовки со стороны спецслужб РФ и РБ, и чтобы они, оказавшись на территории данных государств, не были задержаны или в отношении них не совершались другие нарушения прав человека. Кто-то из оппозиционных депутатов предложил "не мучиться" с придумыванием все новых и новых ограничений, а просто тогда уже закрыть границу. Между тем, представитель МИДа сообщил, что данное ведомство уже общается с коллегами из министерства сообщений на предмет возможного запрета и пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию. Можно не сомневаться, что вскоре в Сейм поступит соответствующий законопроект.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (8)

  • MiU
    Made in USSR
    18-го февраля

    А в это время США готовятся открыаать посольство в Москве в полном составе... Равно как и Россия в Вашингтоне.

    8
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Перед комментарием на портале стоит предупреждающая надпись: "Сначала подумай, потом напиши!". Эй, специалисты по ВНУТРЕННИМ делам (т.е. по выводу фекальных масс из организма) - сначала подумайте, потом принимайте! Хотя о чем я - там разве есть кому и чем думать...

    9
    1
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    А если люди просто скинулись на автобус и поехали в РФ или Белоруссию, это организация поездки?

    6
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    18-го февраля

    А ты как думал? Это же подрыв всего, чем живут идиоты от власти!

    14
    1
  • MT
    Michael T.
    18-го февраля

    Убогие !!!

    32
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    Ползочком, ползочком...по чуть-чуть. Строим свою свободную зонушку. Ободряемся примером потужных хохлов.

    19
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    18-го февраля

    И да, всё во имя людей и их безопастности. Думают о нас, глупеньких, роднЫе.🤧

    18
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    18-го февраля

    Десятки тысяч,если не сотни едут в эти страны.Можно ХОТЬ ОДИН,ну ХОТЬ ОДИН пример незаконного задержания,или малейшего нарушения прав человека??? Страшно,что люди видят КАК прекрасно живут соседи? Не мешайте,пожалуйста своему населению жить,не мешайте.

    44
    0
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