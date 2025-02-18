Только в прошлый четверг Сейм одобрил в нулевом чтении, то есть передачу на рассмотрение в комиссию, поправок в Закон о туризме, которые запрещают организацию туристических поездок в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. И вот уже сегодня комиссия по народному хозяйству рассмотрела и одобрила к принятию в 1-м чтении данных поправок, которые подготовила премьерская партия "Новое Единство". Депутат от этой партии Янис Патмалниекс подчеркнул, что данный запрет вводится в интересах самих жителей Латвии - чтобы они не стали объектом шантажа с целью вербовки со стороны спецслужб РФ и РБ, и чтобы они, оказавшись на территории данных государств, не были задержаны или в отношении них не совершались другие нарушения прав человека. Кто-то из оппозиционных депутатов предложил "не мучиться" с придумыванием все новых и новых ограничений, а просто тогда уже закрыть границу. Между тем, представитель МИДа сообщил, что данное ведомство уже общается с коллегами из министерства сообщений на предмет возможного запрета и пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию. Можно не сомневаться, что вскоре в Сейм поступит соответствующий законопроект.