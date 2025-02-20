Спасибо и прощай: Эвика Силиня вот–вот раскроет свой план увольнения министров

Сперва уведомить Ринкевича

Как можно предположить, Эвика Силиня не раскрывала свой план — в том числе и партнерам по коалиции, поскольку хотела сперва познакомить с ним президента. И это, по слухам, вчера и произошло — в рамках еженедельной традиционной встречи президента с премьером.

Да, глава государства, по Конституции, не имеет влияния на снятие или назначение министров, но нужно помнить, что Ринкевич находится в "особом статусе" — он бывший однопартиец и ближайший соратник Силини, к тому же при любой возможности старался защитить или даже, если хотите, выгородить нынешнее правительство.

Меняемся портфелями

Так или иначе, но, по неофициальной информации, премьер особо широкой ротации не планирует — чтобы коалиция не погрязла в спорах и дискуссиях. Ясно, что с портфелем министра сообщения придется распрощаться Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные"), который вернется в Сейм и, возможно, даже возглавит какую комиссию или подкомиссию Сейма.

С потерей портфеля министра сообщения смирились и сами "прогрессивные", которые вчера выразили пожелание, чтобы за сферу сообщения несла ответственность та же партия, что руководит Минфином, то бишь "Новое Единство".

Это не совсем совпадает с планами Силини, которая хотела бы предложить пост министра сообщения главе Минблага Улдису Аугулису, отдав соответственно портфель министра благосостояния "прогрессивным" — или депутату Сейма Андрису Шуваевсу или депутату Сейма Скайдрите Абраме.

Нельзя исключить и того, что пост министра климата и энергетики, который сейчас занимает Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) отдадут "Новому Единству" (претендент — депутат Сейма Раймондс Чударс), а "зеленые крестьяне" получат портфель министра умной администрации и регионального развития, который сейчас занимает представитель "Нового Единства" Инга Берзиня — она также вернется в Сейм и тоже может получить пост председателя или заместителя председателя комиссии парламента.

Отметим, что представители правящей коалиции, как мантру, повторяют, что главное не персоналии, а те работы, которые правительство должно выполнить. Можно подумать, что работы выполняют роботы, а не конкретные министры.

Рекордный уровень… недоверия народа

Впрочем, понятно, что и саму ротацию, даже если она ничего по сути не изменит, Силиня проводит не от хорошей жизни.

"Я давно в политике и за все это время не припомню, чтобы у правительства и министров были столь низкие рейтинги доверия", — заявил во вторник вечером в прямом эфире Латвийского ТВ один из лидеров Союза зеленых и крестьян Аугустс Бригманис.

Таким образом, он дал понять, что накануне выборов в самоуправления правящие партии должны реагировать на недовольство избирателей и хотя бы показывать видимость изменений.

Обещания дают, но пока не выполняют

Впрочем, с выполнением работ у правительства Силини тоже как–то не очень. Уже с первых дней работы правительства была объявлена… борьба с бюрократией. Но, как говорится, воз и ныне там — никакой реальной борьбы пока не происходит.

За почти полтора года, что существует правительство Силини, в Сейм так и не дошло никаких законопроектов, призванных реально уменьшить административную нагрузку и упростить принятие решений — к примеру, в той же строительной сфере.

Лишь в этот вторник в повестку дня заседания Кабинета министров было включено информационное сообщение Минэкономики "О дополнительных мерах по уменьшению административной нагрузки в сфере развития недвижимости". Среди предлагаемых мер было, в частности, и уменьшение пошлины на внесение изменений в Земельную книгу, и уменьшение бюрократических процедур при оформлении сделок с недвижимостью…

Однако все закончилось пока… изъятием документа из повестки дня! Причина — эксперты продолжают споры, и еще нужно время, чтобы документ согласовать. А ведь первоначальный вариант информационного сообщения был рассмотрен правительством… в апреле прошлого года! То есть и почти года не хватило чиновникам, чтобы о чем–то договориться!

Такими темпами до конкретных законопроектов дело не дойдет и осенью.

Нет никаких подвижек и в реализации планов правительства по выводу государственных и муниципальных предприятий на биржу. Может, где–то "под ковром" работа и ведется, но видимых результатов не наблюдается.

И плюс демография

Недавно, взглянув на последние статические данные, в правительстве решили в число приоритетов включить и демографию. А иначе действительно скоро не для кого будет решать государственные задачи — народ продолжает вымирать бешеными темпами, а падение рождаемости побило все рекорды, включая рекорды военного времени!

Очевидно одно: рестарт не выйдет, если можно так выразиться, за рамки этой коалиции и этого правительства. То есть никакого "расширения коалиции" пока не планируется.

Видимо, Силиня и Ко уверены, что смогут удержать власть и имеющимся незначительным перевесом в парламенте в 52 голоса. К тому же потенциальные новые–старые партнеры в лице ныне оппозиционных Объединенного списка и Национального объединения уже заявили, что "латать нынешнее правительство не намерены".

Они готовы вернуться во власть, но уже в рамках нового правительства и, судя по всему, с другим премьером. Подобный сценарий, понятное дело, в планы Силини не входит.

Впереди — тяжелые времена

Без рестарта или с рестартом, но правительство Силини ждут тяжелые времена: и в силу резкого изменения геополитической ситуации, и в свете все продолжающейся стагнации экономики (первоначальные прогнозы экономического роста сменились изменениями в сторону снижения этого экономического роста), и в свете необходимости найти дополнительные средства на оборону, на поддержку семей с детьми (демография в качестве приоритета) и, как мы уже отметили выше, в свете слишком малого количества голосов поддержки в Сейме.