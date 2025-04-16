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В 71 год израильтянин Макаревич запел под кельтскую арфу 1 1745

Lifenews
Дата публикации: 16.04.2025
BB.LV
В Земле Обетованной Андрей Вадимович обратился к национальным корням.

В Земле Обетованной Андрей Вадимович обратился к национальным корням.

«А мне говорят на чистом русском: «Здравствуйте, Андрей Вадимович».

Легендарный музыкант, поэт и композитор Андрей Макаревич возвращается на сцену с новым эксклюзивным проектом, который обещает стать одним из самых необычных и тонких музыкальных событий года. Впервые его песни прозвучат в необычном дуэте с кельтской арфой, которую исполнит талантливый музыкант Филипп Барский.

Этот концерт — эксперимент, откровение, живой разговор и музыкальное путешествие одновременно. Особая энергетика дуэта гитары и арфы раскрывает известные и новые песни Макаревича в свежем, чувственном звучании. Арфа добавляет ирландский колорит и атмосферу сказочности, превращая каждую мелодию в звуковую миниатюру с глубоким смыслом.

Макаревич остается верен себе — его выступления всегда наполнены душевностью, свободой и точностью интонации. В этом проекте он предстает не только как рок-легенда, но и как артист, продолжающий искать новые формы общения со своим слушателем.

Каждое выступление Андрея Макаревича таит сюрпризы, он умеет и радовать, и удивлять. На этот раз артист представит концертную программу в сопровождении кельтской арфы. Этот древний инструмент окружен десятками легенд, его необычный тембр переносит слушателя в мир ирландских легенд. Дуэт гитары и арфы сделает звучание песен Макаревича особенным, по-новому открывая знакомые старые мелодии и оттеняя гармонию новых.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в интервью с ведущим Константином Эггертом (признан в РФ иностранным агентом) назвал непростой жизнь в Израиле.

По словам Макаревича, он не понимает некоторых соотечественников, которые после переезда в Израиль продолжают «жить в своем колпаке», смотреть российское телевидение и тосковать по родине.

«Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, тогда, черт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином. А не просто иметь синий паспорт в кармане», — отметил музыкант.

Макаревич также признался, что у него возникли трудности с изучением иврита. Артист признался, что ему негде применить язык.

«Потому что я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: «Здравствуйте, Андрей Вадимович». И все разбилось», — поделился певец.

Макаревич переехал в Израиль в 2022 году. На данный момент он проживает недалеко от города Кесария. Ранее Макаревича заподозрили в получении нового гражданства.

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(1)
  • Д
    Дед
    17-го апреля

    Талантливый человек, классные песни, хотя и убеждения мои с ним совсем не совпадают. Он артист, я от него жду песен, а политика для политиков.

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