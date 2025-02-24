Токсичное Министерство сообщений: «Прогрессивные» хотят поменяться на Минздрав?

Однопартийцы не хотят брать эстафетную палочку у Каспарса Бришкенса, поскольку считают эту палочку... чекой от гранаты.

Как уже сообщалось, "Новое Единство" еще в воскресенье "подобрала" приемника Анды Чакши на посту министра образования - им стал мэр Цесиса и по совместительству вузовский преподаватель Янис Розенбергс, который возглавляет думу главной партии власти.

"Зеленые крестьяне" тоже фактически определились с кандидатом на пост министра благосостояния вместо уволенного Улдиса Аугулиса - в кресло министра готов сесть 38-летний экономист по образованию Харий Рокпелнис, который возглавляет парламентскую фракцию Союза зеленых и крестьян.

И только "прогрессивные" пока своего претендента на пост министра сообщений вместо Каспара Бришкенса не называют. Подобная медлительность объясняется тем, что "прогрессивные" не потеряли надежду все-таки договориться с премьером о смене сфер ответственности. В данный момент, вероятно, этот вопрос обсуждается на заседании коалиционного совета. По слухам, "прогрессивные" прицелились на пост... министра здоровья.

То бишь - "прогрессивные" отдают "Новому Единству" самоубийственную должность министра сообщений и получают взамен пост, который нынче занимает видный деятель премьерской партии Хосам Абу Мери. Должность министра здоровья от партии "Прогрессивные" мог бы занять специалист по организации здравоохранения Эдгарс Лабсвирс, который сейчас входит в совет Восточной больницы и является членом правления Даугавпилской больницы.

Впрочем, маловероятно, что Силиня и Ко согласятся на подобную замену. Премьер уже неоднократно заявляла, что против подобной "ротации" и считает, что сферы ответственности должны оставаться такими, какими они были зафиксированы в коалиционном договоре.

Так или иначе, но едва ли Сейм, как того хочет премьер, успеет утвердить новых министров уже на ближайшем заседании парламента, 27-го февраля. Самое раннее, когда это может произойти - в пятницу, 28-го февраля, в рамках внеочередного заседания Сейма.