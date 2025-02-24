Baltijas balss logotype

Токсичное Министерство сообщений: «Прогрессивные» хотят поменяться на Минздрав? 1

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
Токсичное Министерство сообщений: «Прогрессивные» хотят поменяться на Минздрав?

Однопартийцы не хотят брать эстафетную палочку у Каспарса Бришкенса, поскольку считают эту палочку... чекой от гранаты.

Как уже сообщалось, "Новое Единство" еще в воскресенье "подобрала" приемника Анды Чакши на посту министра образования - им стал мэр Цесиса и по совместительству вузовский преподаватель Янис Розенбергс, который возглавляет думу главной партии власти.

"Зеленые крестьяне" тоже фактически определились с кандидатом на пост министра благосостояния вместо уволенного Улдиса Аугулиса - в кресло министра готов сесть 38-летний экономист по образованию Харий Рокпелнис, который возглавляет парламентскую фракцию Союза зеленых и крестьян.

И только "прогрессивные" пока своего претендента на пост министра сообщений вместо Каспара Бришкенса не называют. Подобная медлительность объясняется тем, что "прогрессивные" не потеряли надежду все-таки договориться с премьером о смене сфер ответственности. В данный момент, вероятно, этот вопрос обсуждается на заседании коалиционного совета. По слухам, "прогрессивные" прицелились на пост... министра здоровья.

То бишь - "прогрессивные" отдают "Новому Единству" самоубийственную должность министра сообщений и получают взамен пост, который нынче занимает видный деятель премьерской партии Хосам Абу Мери. Должность министра здоровья от партии "Прогрессивные" мог бы занять специалист по организации здравоохранения Эдгарс Лабсвирс, который сейчас входит в совет Восточной больницы и является членом правления Даугавпилской больницы.

Впрочем, маловероятно, что Силиня и Ко согласятся на подобную замену. Премьер уже неоднократно заявляла, что против подобной "ротации" и считает, что сферы ответственности должны оставаться такими, какими они были зафиксированы в коалиционном договоре.

Так или иначе, но едва ли Сейм, как того хочет премьер, успеет утвердить новых министров уже на ближайшем заседании парламента, 27-го февраля. Самое раннее, когда это может произойти - в пятницу, 28-го февраля, в рамках внеочередного заседания Сейма.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
4

Комментарии (1)

  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Политическая реформа по-латвийски: меняем лица, но не принципы — портфель всегда важнее пациента.

    10
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео