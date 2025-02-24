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Стало известно, кто может стать новым министром благосостояния 1

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Стало известно, кто может стать новым министром благосостояния
ФОТО: LETA

На должность министра благосостояния рассматривается кандидатура председателя парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийса Рокпелниса, свидетельствует неофициальная информация агентства ЛЕТА.

Сегодня правление СЗК рассмотрит предложения премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") по реформированию правительства. Заседание начнется в 12 часов.

Ранее член правления СЗК Аугуст Бригманис сказал агентству ЛЕТА, что перед принятием дальнейших решений СЗК должен понять аргументы, почему Силиня хочет отставки представляющего СЗК министра благосостояния Улдиса Аугулиса.

В среду, 26 февраля, этот вопрос будет обсуждаться во фракции СЗК, так как ожидается, что Аугулис восстановит свой мандат и вернется в Сейм.

Бригманис подчеркнул, что СЗК продолжает работу в коалиции. "Я считаю, что в политике нельзя обижаться", - сказал Бригманис, добавив, что необходимо разобраться в фактах и аргументах, почему было принято то или иное решение. "Если есть какие-то недостатки или упущения, их нужно узнать и оценить на следующих этапах", - добавил политик.

Как сообщалось, Силиня в рамках рестарта правительства решила заменить трех министров: министра сообщения Каспара Бришкенса ("Прогрессивные"), министра образования Анду Чакшу ("Новое Единство") и Аугулиса.

#правительство
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го февраля

    Рожа благосостоятельная. Отожраная. "Нет хлеба? Едите тогда пирожное...."

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