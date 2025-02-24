Президент посещает с рабочим визитом Украину

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посещает с рабочим визитом Украину, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Цель визита Ринкевича в Киев - подтвердить неизменную поддержку Латвии Украине в борьбе с российской агрессией. В ходе рабочего визита у Ринкевича запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В это время в Украине находился и Ринкевич, который занимал пост министра иностранных дел.