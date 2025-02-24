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Президент посещает с рабочим визитом Украину 3

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Президент посещает с рабочим визитом Украину
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня посещает с рабочим визитом Украину, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Цель визита Ринкевича в Киев - подтвердить неизменную поддержку Латвии Украине в борьбе с российской агрессией. В ходе рабочего визита у Ринкевича запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В это время в Украине находился и Ринкевич, который занимал пост министра иностранных дел.

#эдгар ринкевич #латвия-украина
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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    Кокс диппочтой повез, Зеленскому. На дне Балтики до сих пор ищут пропажу

    7
    0
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Политики любят поездки в горячие точки – там легче разогревать собственный рейтинг. Пока одни воюют, другие делают визиты. Каждый сражается, как умеет.

    10
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Помчался бабло спасать. Поздно!

    11
    1

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