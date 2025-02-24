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Возврата нет! Силиня заявила о необратимом пути Украины 1

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
Возврата нет! Силиня заявила о необратимом пути Украины
ФОТО: LETA

Путь Украины в НАТО необратим, заявила премьер-министр Эвика Силиня на внеочередном заседании Сейма в поддержку Украины.

"Я считаю, что путь Украины в НАТО необратим, несмотря на различные международные выступления, которые сейчас происходят", - сказала Силиня, подчеркнув, что Латвия обязана помочь Украине вступить в НАТО, потому что только там "бок о бок мы можем бороться вместе".

"В одиночку мы недостаточно сильны, но вместе мы намного сильнее", - заявила премьер-министр.

В своем выступлении она также отметила увеличение расходов Латвии на оборону, подчеркнув, что Латвия тратит на оборону больше, чем когда-либо - 3,45 % от валового внутреннего продукта. "Мы призываем наших европейских коллег сделать то же самое - увеличить расходы на оборону, чтобы укрепить нашу общую европейскую безопасность. Чтобы мы могли готовиться к войне, но быть в мире", - сказала Силиня.

Премьер-министр подчеркнула, что укрепление обороноспособности укрепляет и экономику страны, развивая военную промышленность и создавая новые рабочие места.

Она выразила благодарность каждому гражданину Латвии, оказавшему поддержку Украине и ее народу, и призвала их продолжать это делать.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    25-го февраля

    А в Москве на Красной площади парад украинских войск когда будет? Обещали , через полгода.

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