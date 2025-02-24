Эксперт усомнился в политической мудрости Эвики Силини

Еще перед «рестартом» Кабинета Министров политолог Янис Икстенс в интервью Diena указывает, что бюро Эвики Силини несет прямую ответственность за неразбериху вокруг перевыборов президента Банка Латвии, в результате чего на посту остался все тот же Мартиньш Казакс. «Я извиняюсь, ратифицировать Стамбульскую конвенцию — тут много мудрости не надо, это никаких незамедлительных финансовых обязательств не порождало. Но, если мы хотим незамедлительно что-то делать в областях обороны, образования, здоровья и т.д. или что-то больше сделать по той же Rail Baltica, ну тогда сразу есть миллионы».

«Самой разрушить свое правительство за несколько месяцев до выборов самоуправлений также не свидетельствует о дальновидности», - предвидел ситуацию с «ротацией» министров эксперт. «Здесь должны быть дела, и здесь должны быть люди, которые эти дела могут постараться провести. Именно поэтому мне не кажется, что решение вопроса с какой-то позиции силы было бы чрезвычайно полезным, ибо, по-моему, позиции самой Силини ничуть не столь сильны и авторитет нисколько не высок». «Не думаю, что Силиня в данный миг в ситуации, в которой могла бы что-то огромное диктовать коалиционным партнерам. Если лишь это не какой-то чрезвычайно тонкий ход, чтобы освободиться от должности премьера, чему я не верю, это скорее была бы политическая близорукость».