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Силиня заявила, что Россию можно победить 9

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Силиня заявила, что Россию можно победить
ФОТО: LETA

Борьба Украины с агрессором на протяжении трех лет показала, что Россию можно победить, заявила премьер-министр Эвика Силиня.

"Прошло три года с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Три тяжелых года для украинцев, защищающих свою страну и своих близких, борясь за свою свободу. Но в то же время эти три года показывают, что российская агрессия может быть побеждена. То, что Россия намеревалась сделать за три дня, ей так и не удалось сделать за три года", - сказала Силиня.

В годовщину вторжения России в Украину, Силиня призвала народ Латвии продолжать поддерживать Украину. "Сейчас, как никогда, нам нужно быть сильными и едиными - как в Латвии, так и среди европейских стран", - сказала Силиня в своем обращении в поддержку Украины.

Она отметила, что борьба за свободную и независимую Украину важна для безопасности всей Европы. В настоящее время Европа существенно увеличивает инвестиции в оборону и быстро развивает свой военный потенциал.

Премьер-министр поблагодарила неправительственные организации, предпринимателей, волонтеров, спонсоров, полицейских, пограничников, учителей и всех, кто посвятил свое время и ресурсы, чтобы помочь украинцам стать сильнее перед лицом российской агрессии.

Силиня подчеркнула, что мир в Украине должен быть справедливым и прочным. "Любые переговоры о будущем Украины должны проходить с ее участием", - сказала премьер-министр.

#эвика силиня
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Григорий Антонов
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Комментарии (9)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    всеобщая мобилизация с какой даты?

    2
    0
  • ЕА
    Евгений Агапий
    24-го февраля

    несомненно можно. только бывшего работодателя Пьера Вудмана надо подтянуть.

    19
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    24-го февраля

    Я полагаю муж, браться и сыновья Эвики уже там, в окопах? Или она так бодро чужими жизнями жертвует? Такая дикость когда политик выступает за войну а за не переговоры. Какая же низкая дрянь эта Силиня.

    57
    1
  • JB
    Janis Berzin
    24-го февраля

    "В настоящее время Европа существенно увеличивает инвестиции в оборону" - прибыли распланированы до 2027 года, а производства заводов, построенные натовским капиталом на Украине застрахованы Лойдом и прочими финансовыми гигантами. Поэтому война продолжаться будет как минимум 2 года.

    24
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Janis Berzin
    24-го февраля

    Писал же про таких Дедушка Крылов: "А вы, друзья, как ни садитесь...".

    11
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Janis Berzin
    24-го февраля

    Слушаешь подобную ахинею и думаешь: то ли она от Зеленского каких препаратов привезла, то ли это вообще завуалированное приглашение на порнокастинг...

    11
    1
  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Интересно, она планирует сделать это с помощью своих кадровых перестановок в правительстве? Может быть, обмен министров местами - это секретное оружие Латвии в геополитической игре?

    56
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го февраля

    Чем дольше у власти, тем ТУПЕЕ высказывания!

    65
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го февраля

    Ах ты моя умненькая. Ах ты моя холёсенькая. 😍 Ну коооонечнооо...до последнего хохла. И не иначе. Разумеется же они быстрее кончатся, чисто численно, чем русня. 🥳🎉

    44
    2
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