Силиня заявила, что Россию можно победить

Борьба Украины с агрессором на протяжении трех лет показала, что Россию можно победить, заявила премьер-министр Эвика Силиня.

"Прошло три года с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Три тяжелых года для украинцев, защищающих свою страну и своих близких, борясь за свою свободу. Но в то же время эти три года показывают, что российская агрессия может быть побеждена. То, что Россия намеревалась сделать за три дня, ей так и не удалось сделать за три года", - сказала Силиня.

В годовщину вторжения России в Украину, Силиня призвала народ Латвии продолжать поддерживать Украину. "Сейчас, как никогда, нам нужно быть сильными и едиными - как в Латвии, так и среди европейских стран", - сказала Силиня в своем обращении в поддержку Украины.

Она отметила, что борьба за свободную и независимую Украину важна для безопасности всей Европы. В настоящее время Европа существенно увеличивает инвестиции в оборону и быстро развивает свой военный потенциал.

Премьер-министр поблагодарила неправительственные организации, предпринимателей, волонтеров, спонсоров, полицейских, пограничников, учителей и всех, кто посвятил свое время и ресурсы, чтобы помочь украинцам стать сильнее перед лицом российской агрессии.

Силиня подчеркнула, что мир в Украине должен быть справедливым и прочным. "Любые переговоры о будущем Украины должны проходить с ее участием", - сказала премьер-министр.