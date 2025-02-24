Baltijas balss logotype

США не захотели слушать? Браже рассказала про изнасилования и пытки на заседании ООН 6

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
BB.LV
США не захотели слушать? Браже рассказала про изнасилования и пытки на заседании ООН
ФОТО: LETA

Жестокие деяния российских военных - изнасилования, пытки и унижения - абсолютное зло, подчеркнула в видеоформате на 58-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Напомним, что США впервые отказались послать своего представителя на сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже акцентировала внимание на том, что три года назад Россия совершила акт беспричинной и необоснованной агрессии, начав жестокое полномасштабное вторжение в суверенное и мирное соседнее государство Украину. Министр иностранных дел напомнила, что в итоге тысячи невинных мирных жителей убиты, миллионы перемещены, целые города превращены в руины.

Браже обратила внимание, что задокументированы сотни случаев системного использования русскими военными сексуального насилия в качестве орудия войны и еще куда больше таких, о которых не сообщалось. Дипломат подчеркивает, что российские власти совершают преступления против человечности, используя пытки как поддерживаемую государством политику в отношении жителей и военнопленных Украины.

Министр иностранных дел Латвии добавила, что десятки тысяч украинских детей похищены, незаконно депортированы и подвержены так называемым попыткам перевоспитания, настоящая цель которых - уничтожить их самоопределение. За каждой из этих историй - разрушенная семья, невыразимая боль и глубокие раны, которые сохраняются в нескольких поколениях, подчеркивает Браже.

"С помощью этой кампании Россия стремится лишить Украину ее будущего. Россия должна быть привлечена к международной ответственности за свои преступления", - заявила министр иностранных дел Латвии.

В своем выступлении она также упомянула ситуацию в Газе и на Западном берегу, где погибло огромное количество жителей, особенно детей и женщин. Такая ситуация недопустима, подчеркнула Браже. Кроме того, она отметила, что Латвию по-прежнему беспокоит состояние здоровья еще находящихся в неволе заложников. По мнению министра иностранных дел Латвии, необходимы дальнейшие меры по укреплению защиты населения и обеспечению доставки гуманитарной помощи в необходимом объеме.

"Все стороны должны соблюдать достигнутое соглашение о прекращении боевых действий. Важно возобновить переговоры об устойчивом долгосрочном решении, чтобы разомкнуть круг насилия", - заявила министр иностранных дел Латвии.

Она добавила, что нарушения прав человека происходят не только в зонах конфликтов. Так, по ее словам, ситуация с правами человека в России продолжает стремительно ухудшаться: оппозиция, защитники прав человека, независимые масс-медиа подвергаются цензуре, попадают за решетку, уничтожаются. По ее мнению, внутренние репрессии продолжают способствовать внешней агрессии.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что недавно прошедшие так называемые "выборы" в Беларуси были полным фарсом. Она пояснила, что режим упорно продолжает подавлять гражданские свободы и оказывать прямую поддержку российской агрессии против Украины. Дипломат обращает внимание на то, что более тысячи политзаключенных подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению и в пародиях на судебные процессы приговариваются к длительным тюремным срокам.

"Мы продолжим поддерживать народ Беларуси и усилия демократической оппозиции по достижению свободной, суверенной и независимой Беларуси", - рассказала политик.

В своей речи она отметила, что Латвия, баллотируясь на место в Совете безопасности ООН на период с 2026 по 2027 год, готова взять на себя больше ответственности в вопросе защиты Устава ООН и укрепления глобальной солидарности. Браже заверила, что Латвия выступит за суверенитет и территориальную целостность Украины, долгосрочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, включится в тематику "Женщины, мир и безопасность" и будет выступать против новых угроз в цифровой и информационной сферах.

"Если мы будем избраны, мы будем работать вместе за мир и устойчивость, выступать за правосудие, права человека, основные свободы и обеспечение ответственности за совершенные нарушения", - подчеркнула Браже в завершение речи.

4
104

Комментарии (6)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    уровень базарных шлюх

    7
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    мадам Мидовка взяла материалы из ТВ канала Freed om, из этой говнопомойки?

    гебельс пропаганда очередная

    8
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    мадам Мидовка взяла материалы из ТВ канала Freed om, их этой говнопомойки?

    3
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    24-го февраля

    Война НАТО-РОССИЯ...Латвия....Судьба русскихязычных неграждан Латвии вам будет известна??? Мне да....Вот то что врет это рыжая морда,может обернутся на нас.Так что думайте.....думайте..... 10 шагов.....

    64
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    24-го февраля

    Хорошо что есть господа Браже в мире, без неё-то никто в ООН и знать не знает что в мире происходит. А то что стариков за 70 выгоняют в чистое поле, на основании гражданства другой страны этого она не рассказала. Почему это?

    86
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    24-го февраля

    Что-то захотелось плюнуть ей в рожу! Где права человека в Латвии???

    102
    1
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео