США не захотели слушать? Браже рассказала про изнасилования и пытки на заседании ООН

Жестокие деяния российских военных - изнасилования, пытки и унижения - абсолютное зло, подчеркнула в видеоформате на 58-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Напомним, что США впервые отказались послать своего представителя на сессию Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже акцентировала внимание на том, что три года назад Россия совершила акт беспричинной и необоснованной агрессии, начав жестокое полномасштабное вторжение в суверенное и мирное соседнее государство Украину. Министр иностранных дел напомнила, что в итоге тысячи невинных мирных жителей убиты, миллионы перемещены, целые города превращены в руины.

Браже обратила внимание, что задокументированы сотни случаев системного использования русскими военными сексуального насилия в качестве орудия войны и еще куда больше таких, о которых не сообщалось. Дипломат подчеркивает, что российские власти совершают преступления против человечности, используя пытки как поддерживаемую государством политику в отношении жителей и военнопленных Украины.

Министр иностранных дел Латвии добавила, что десятки тысяч украинских детей похищены, незаконно депортированы и подвержены так называемым попыткам перевоспитания, настоящая цель которых - уничтожить их самоопределение. За каждой из этих историй - разрушенная семья, невыразимая боль и глубокие раны, которые сохраняются в нескольких поколениях, подчеркивает Браже.

"С помощью этой кампании Россия стремится лишить Украину ее будущего. Россия должна быть привлечена к международной ответственности за свои преступления", - заявила министр иностранных дел Латвии.

В своем выступлении она также упомянула ситуацию в Газе и на Западном берегу, где погибло огромное количество жителей, особенно детей и женщин. Такая ситуация недопустима, подчеркнула Браже. Кроме того, она отметила, что Латвию по-прежнему беспокоит состояние здоровья еще находящихся в неволе заложников. По мнению министра иностранных дел Латвии, необходимы дальнейшие меры по укреплению защиты населения и обеспечению доставки гуманитарной помощи в необходимом объеме.

"Все стороны должны соблюдать достигнутое соглашение о прекращении боевых действий. Важно возобновить переговоры об устойчивом долгосрочном решении, чтобы разомкнуть круг насилия", - заявила министр иностранных дел Латвии.

Она добавила, что нарушения прав человека происходят не только в зонах конфликтов. Так, по ее словам, ситуация с правами человека в России продолжает стремительно ухудшаться: оппозиция, защитники прав человека, независимые масс-медиа подвергаются цензуре, попадают за решетку, уничтожаются. По ее мнению, внутренние репрессии продолжают способствовать внешней агрессии.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что недавно прошедшие так называемые "выборы" в Беларуси были полным фарсом. Она пояснила, что режим упорно продолжает подавлять гражданские свободы и оказывать прямую поддержку российской агрессии против Украины. Дипломат обращает внимание на то, что более тысячи политзаключенных подвергаются жестокому и бесчеловечному обращению и в пародиях на судебные процессы приговариваются к длительным тюремным срокам.

"Мы продолжим поддерживать народ Беларуси и усилия демократической оппозиции по достижению свободной, суверенной и независимой Беларуси", - рассказала политик.

В своей речи она отметила, что Латвия, баллотируясь на место в Совете безопасности ООН на период с 2026 по 2027 год, готова взять на себя больше ответственности в вопросе защиты Устава ООН и укрепления глобальной солидарности. Браже заверила, что Латвия выступит за суверенитет и территориальную целостность Украины, долгосрочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, включится в тематику "Женщины, мир и безопасность" и будет выступать против новых угроз в цифровой и информационной сферах.

"Если мы будем избраны, мы будем работать вместе за мир и устойчивость, выступать за правосудие, права человека, основные свободы и обеспечение ответственности за совершенные нарушения", - подчеркнула Браже в завершение речи.