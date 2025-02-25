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Этнические особенности латвийцев: в спецлабораториях Латвии изучат биоматериалы населения 3

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Этнические особенности латвийцев: в спецлабораториях Латвии изучат биоматериалы населения
ФОТО: dreamstime

Министр здоровья Хосам Абу Мери ("Новое Единство") не перестает удивлять инициативами — завтра на заседании правительства будет представлен проект Закона о биобанках.

До сих пор у ЛР не имелось нормативного регулирования сферы изъятия, хранения и использования биологических образцов. Рабочая группа Минздрава взяла за образец законодательство Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии, Литвы и Эстонии.

Теперь, как подразумевается, профессионалы будут "строго подчинены этическим стандартам", в контексте Хартии основных прав Европейского союза и Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью.

Люди смогут давать "динамическое согласие" на свои биообразцы. То есть в цифровой форме удовлетворять интерес ученых к своему донорскому материалу.

В установленных законопроектом целях фигурируют "отрасли науки, в которых проводятся исследования, которые могли бы оказать влияние на здоровье человека или лечение болезней, например, социально–демографические данные, информация о образе жизни, диете".

Как гласит опубликованная аннотация: "Дополнительными областями могут быть и фундаментальные исследования, помогающие понять более глубокие биологические закономерности, этническое происхождение, контексты эволюции, вопросы интеллекта и когнитивных процессов, долгожительства, характера личности, структуры и происхождения популяции, исследования в фармацевтике, разработке нового медицинского оборудования, исследования применения массовых молекулярных данных, разработки статистических методов и методов искусственного интеллекта и нового вида программного обеспечения для формирования персонализированного медицинского обслуживания и улучшения своевременного предотвращения, диагностики и лечения различных заболеваний".

Медицина будущего, чья основа куется ныне в биолабораториях, должна, по концепции Х. Абу Мери, поставляться лично каждому пациенту. В особенности это касается заболеваний сердечно–сосудистой системы, эндокринологических, нефрологических диагнозов и различных нервных болезней.

Таким образом, можно будет "устранять или уменьшать заболевания с тяжелыми последствиями (состояние здоровья, порождающее высокий риск смертности и/или негативно влияющий на повседневные функции лица или качество жизни, или чрезмерно затрудняющее обиход этих больных)".

К примеру, сознательные шведы давно смирились с тем, что их биоматериал — фактически собственность всего королевства, ибо тщательно исследуется учеными, для сравнений, в поисках лучших способов лечения.

В нашей же республике ответственным за процесс станет Латвийский центр исследований и изучения биомедицины. Сформируют и исследовательский комитет по этике, который рассмотрит все моральные аспекты, связанные с биологическими данными.

Соответственно, потеряют силу все действующие нормативные акты 2004–2006 гг., связанные с изучением генома человека, ДНК, тканей, а также донорством.

#министерство здравоохранения
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (3)

  • MT
    Michael T.
    25-го февраля

    Изучите, изучите хорошо !! Мозги...А то как , за 30 лет можно страну с начальным долгом ,0', так просрать и угробить

    62
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Michael T.
    25-го февраля

    А почему Вы решили что задача латвийского правительства -- это развитие?

    39
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    25-го февраля

    Не просто медицинские лаборатории, а СПЕЦ- лаборатории. Т.е. образцы для изготовления определенного биологического оружия. Спасибо за информацию.

    71
    0

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