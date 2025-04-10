ВВП Евросоюза может дополнительно расти на 0,9-1,5% в год, если ЕС увеличит оборонные расходы до 3,5%.

Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche может начать выпускать танки и оружие на фоне проблем у автомобильной промышленности Германии и планов правительства страны увеличить расходы на оборону, сообщает портал ESuT. По его данным, после убытка в 20 млрд евро в 2024 году руководство компании настаивает на жестких мерах экономии и ищет новые направления для бизнеса. В частности, Porsche может вложить до 2 млрд евро в оборонные проекты и уже инвестировала средства в стартап Quantum Systems, который занимается разработкой беспилотников.

Для автопроизводителя выпуск военной продукции будет практически «возвращением к корням». Основанная в 1931 году компания в течение Второй мировой войны занималась производством различной техники для немецкой армии. Сам основатель Porsche Фердинанд Порше создавал тяжелый танк Tiger (P), сверхтяжелый танк Maus и противотанковую САУ Ferdinand. Также с 1958 года Porsche участвовала в разработке танка, который в 1963 году получил название Leopard 1, и других боевых машин.

Немецкий автопром, сильно ориентированный на экспорт, столкнулся со спадом из-за замедления экономики Китая. Также он проиграл конкуренцию китайским производителям электромобилей. В результате отдельные компании начали переходить на выпуск военной техники, поскольку власти Германии собираются пустить на оборону 200 млрд евро и сняли для этого действовавшие долгое время ограничения на государственные заимствования.

Ранее крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall сообщила, что перепрофилирует два производящих автомобильные детали завода для военных нужд. Hensoldt, которая производит радарные системы TRML-4D, ведет переговоры о принятии на работу около 200 рабочих из крупных поставщиков автозапчастей Bosch и Continental. «Трудности в автомобильной промышленности для нас обернулись выгодой. Мы должны рассматривать оборонную промышленность как двигатель экономики Германии, она будет играть более значительную роль, чем раньше», — отметил гендиректор Hensoldt Оливер Дёрре.

ВВП Германии сократился в 2023-2024 годах и практический не изменился с 2019-го. При этом, по данным Федерации немецкой промышленности, спад промышленного производства составил 11% с допандемийного уровня. По оценке Кильского института мировой экономики, ВВП Евросоюза может дополнительно расти на 0,9-1,5% в год, если ЕС увеличит оборонные расходы до 3,5% ВВП с нынешних 2%. Причем для Германии с ее развитой промышленной инфраструктурой темпы роста будут у верхней границы этого диапазона, отмечал экономист института Йоханнес Биндер.