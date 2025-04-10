Baltijas balss logotype

Porsche взялся за старое: по лекалам дедушки Фердинанда 2 1528

Бизнес
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Закладка автозавода кармада Порше происходила на высшем уровне.

Закладка автозавода кармада Порше происходила на высшем уровне.

ВВП Евросоюза может дополнительно расти на 0,9-1,5% в год, если ЕС увеличит оборонные расходы до 3,5%.

Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche может начать выпускать танки и оружие на фоне проблем у автомобильной промышленности Германии и планов правительства страны увеличить расходы на оборону, сообщает портал ESuT. По его данным, после убытка в 20 млрд евро в 2024 году руководство компании настаивает на жестких мерах экономии и ищет новые направления для бизнеса. В частности, Porsche может вложить до 2 млрд евро в оборонные проекты и уже инвестировала средства в стартап Quantum Systems, который занимается разработкой беспилотников.

Для автопроизводителя выпуск военной продукции будет практически «возвращением к корням». Основанная в 1931 году компания в течение Второй мировой войны занималась производством различной техники для немецкой армии. Сам основатель Porsche Фердинанд Порше создавал тяжелый танк Tiger (P), сверхтяжелый танк Maus и противотанковую САУ Ferdinand. Также с 1958 года Porsche участвовала в разработке танка, который в 1963 году получил название Leopard 1, и других боевых машин.

Немецкий автопром, сильно ориентированный на экспорт, столкнулся со спадом из-за замедления экономики Китая. Также он проиграл конкуренцию китайским производителям электромобилей. В результате отдельные компании начали переходить на выпуск военной техники, поскольку власти Германии собираются пустить на оборону 200 млрд евро и сняли для этого действовавшие долгое время ограничения на государственные заимствования.

Ранее крупнейшая оборонная компания Германии Rheinmetall сообщила, что перепрофилирует два производящих автомобильные детали завода для военных нужд. Hensoldt, которая производит радарные системы TRML-4D, ведет переговоры о принятии на работу около 200 рабочих из крупных поставщиков автозапчастей Bosch и Continental. «Трудности в автомобильной промышленности для нас обернулись выгодой. Мы должны рассматривать оборонную промышленность как двигатель экономики Германии, она будет играть более значительную роль, чем раньше», — отметил гендиректор Hensoldt Оливер Дёрре.

ВВП Германии сократился в 2023-2024 годах и практический не изменился с 2019-го. При этом, по данным Федерации немецкой промышленности, спад промышленного производства составил 11% с допандемийного уровня. По оценке Кильского института мировой экономики, ВВП Евросоюза может дополнительно расти на 0,9-1,5% в год, если ЕС увеличит оборонные расходы до 3,5% ВВП с нынешних 2%. Причем для Германии с ее развитой промышленной инфраструктурой темпы роста будут у верхней границы этого диапазона, отмечал экономист института Йоханнес Биндер.

Читайте нас также:
2
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • EM
    Evgen Mel
    11-го апреля

    Оружие делают для того, чтоб оно стреляло... Скоро значит начнется войнушка. Пожили без войны 80 лет и хватит значит... ну-ну

    3
    3
  • JB
    Janis Berzin
    11-го апреля

    Каждый крупный капиталистический кризис экономики заканчивается мировой войной. Оружие производить-продавать выгоднее, чем автомобили тем более, что надо уничтожить конкурентов, производящих автомобили дешевле.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 632
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 337
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 449
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 30
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 26
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 32
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 47
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 69
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 87
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 30
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 26
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео