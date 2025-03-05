После встречи с президентом спикер Сейма сфотографировалась, «засветив» свои рукописные записи...

Во вторник, 4 марта, спикер Сейма Дайга Миериня встретилась с президентом Эдгаром Ринкевичем. После встречи состоялась пресс-конференция, были сделаны фотографии, которые конечном итоге могут показать больше, чем хотелось бы официальным лицам, передает la.lv

Вышеупомянутые фотографии были опубликованы на сайтах Сейма и президента, а также начали распространяться в социальных сетях.

На листке бумаги, который держит Дайга Миериня, есть рукописные заметки, в которых, среди прочего, говорится, что из-за решения США пострадают люди и жизни, и что США являются ненадежным партнером.

Как указали в канцелярии спикера Сейма, высказывания, запечатленные на фотографии, не имеют отношения к встрече с президентом Ринкевичем.

Спикер Сейма отмечает, что высказывания отчасти отражают ее первоначальные эмоции относительно заявления президента США Дональда Трампа о приостановке поддержки Украины.

Миериня отмечает, что в прошлом году все спикеры парламентов стран Балтии посетили США с совместным визитом, где боролись за финансирование Украины. США не спешили предоставлять помощь, что временно имело драматические последствия для Украины.

Несмотря на различные публичные заявления и быстро меняющуюся политическую ситуацию, внешняя политика Латвии не изменилась, и США продолжают оставаться стратегическим партнером Латвии.

Сделанные заметки имеют информативное содержание».