Будем резать? Какие расходы госбюджета Латвии можно реально сократить

Косметические меры не помогут

Еще недавно премьер и ее партнеры по правящей коалиции «резали хвост по частям» – сокращали расходы на канцелярские товары и, простите, на другую ерунду, то есть экономили на спичках. Нет, конечно, любое уменьшение расходной части бюджета полезно и похвально, но очевидно, что «косметическими мерами» тут не обойтись.

Это, кажется, поняла и Эвика Силиня, особенно в создавшейся геополитической ситуации, а главное – в предверии выборов. Отметим, что еще в конце минувшего года премьер была категорически против сокращения госаппарата, то есть конкретного увольнения клерков. Вероятно, Силиня и Ко исходили из того, что чиновники – это прежде всего… преданные избиратели и обижать их не стоит.

Где взять полмиллиарда?

Однако едва ли в итоге правительству удастся избежать жестких мер, в том числе и в отношении чиновников. Ведь необходимо изыскать в бюджете-2026 дополнительно минимум… полмиллиарда евро!

Только на увеличение оборонных расходов до 4% потребуется минимум 240 миллионов, на демографическую политику (разного рода пособия семьям с детьми) – порядка 150 миллионов, на поддержку кредитования (госгарантии) жилья в регионах и на строительство арендного жилья еще около 100 тысяч…

При этом важно подчеркнуть, что премьер вряд ли пойдет на сокращение, к примеру, расходов на здравоохранение и уж тем более не станет трогать социальную сферу. Надеяться на дополнительные деньги за счет прироста экономики, то есть доходов в бюджет, тоже особо не стоит – во всяком случае, на этот год эксперты снова снизили прогноз экономического роста. Хорошо, если этот рост вообще будет.

Таким образом, без урезания расходов не обойтись, и план рестарта, озвученный давеча Силиней, это предусматривает. Хотя конкретики в первоначальном плане немного. Так, в представленном документе утверждается, что бюрократия должна быть уменьшена на 25%. Но неясно, каким образом, поскольку в самом плане утверждается, что 5% средств от уменьшения и эффективизации функций госуправления будут направлены на безопасность и поддержку семей с детьми.

Выходит, что реально функции и чиновники будут сокращены максимум на 5%. Остальную экономию премьер хочет получить за счет передачи публичных услуг частному сектору (5% услуг «отойдут» частному бизнесу). Да, еще говорится о повышении минимальной планки для госзакупок и об упрощении процесса выдачи и использования еврофондов. Все равно заявленные 25% уменьшения бюрократии никак не получаются.

Но по подсчетам социальных партнеров правительства в лице Конфедерации работодателей, Торгово-промышленной палаты и Совета иностранных инвесторов, даже если реально сократить госрасходы на 5%, то можно получить экономию в размере 850 миллионов евро!

Столько структур и работников не нужно

За счет чего же сокращать? За счет объединения части госагентств, функции которых зачастую дублируются, за счет прекращения финансирования целого ряда программ. Так, в частности, Конфедерация работодателей ссылается на ревизию Госконтроля, в которой указывается, что план интеграции общества на период с 2021 по 2027 годы предусматривает финансирование различных программ в размере 42 миллионов евро, однако план трат очень расплывчатый и проследить расходование средств проблематично.

Справедливости ради заметим, что правительство намерено централизовать систему вспомогательных функций, что позволит сократить часть бухгалтерий министерств и госагентств, часть работников компьютерных отделов и т. п.

Примечательно, что с 2019 по 2023 годы, то есть за 4 года, расходы бюджета выросли почти на 6 миллиардов (!), однако в тот период не была проведена ни одна социально значимая реформа, не было и существенного прироста зарплат полицейских, пожарных, медсестер…

То есть деньги ушли на бюрократию и на резкое повышение зарплат в госуправлении! Кажется, пора уже теперь часть клерков отправлять на удаленку, сокращая при этом им зарплату, а оставлять на очной работе тех, кто непосредственно занят обслуживанием населения, а также тех, кто осуществляет процессуальные функции (сотрудники правоохранительных органов).

Необходима ревизия!

Кстати, социальные партнеры правительства в лице Конфедерации работодателей отказались согласовывать информационное сообщение Минфина о планировании бюджета. Представители предпринимательского сообщества не нашли в объемном документе никаких конкретных планов экономии средств. Бизнес-сообщество (и не только оно!) ждет от властей не просто «линейного» сокращения расходов, а проведения функционального аудита, чтобы точно определить, от каких функций можно безболезненно отказаться и какие управления (департаменты) можно сократить.

Конечно, можно было бы властям пойти еще дальше и подумать об объединении министерств, однако на это уж точно политической воли у правительства не будет. Но ясно одно: при сокращающемся населении и экономической стагнации такой большой госаппарат Латвии уже не прокормить!

Вместо сокращения расходов – увеличение долгов?

Какое бы правительство нынче ни находилось у власти – Силини или другое, все равно для реализации всех приоритетов придется… снова влезать в долги, то есть брать кредиты на внешних рынках и уговаривать Брюссель разрешить увеличить предельно допустимый бюджетный дефицит.

Когда этот материал готовился к печати, как раз и пришло сообщение о том, что председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен намерена выйти в Евросовет (состоит из глав государств и правительств стран ЕС) с предложением не включать в предельно допустимый дефицит бюджета расходы на оборону!

С одной стороны, это, конечно, облегчает задачу с поиском средств на военные нужды, а с другой – создает у правящих соблазн… не проводить сокращение госуправления.