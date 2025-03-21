Выборы пройдут во всех 42 самоуправлениях. Основной день выборов — суббота, 7 июня. При этом опять можно будет проголосовать и предварительно — начиная со 2 июня.

Всего в 42 самоуправлениях должен быть избран аж 731 депутат. Поскольку подавать списки можно до 8 апреля включительно, то лидеры партий и политических объединений не спешат с визитом в избиркомы. К моменту подготовки этого материала в печать было подано по всей стране всего 9 кандидатских списков!

Пока на 731 место претендуют 208 кандидатов, но очевидно, что более активная подача списков ожидается на следующей неделе — партии едва ли будут оставлять все на последний момент, ведь еще нужно время на исправление ошибок, если таковые будут обнаружены.

Ключевая борьба, разумеется, развернется в Риге — напомним, что в столичной думе 60 депутатских мест, и по прогнозам в выборах в Рижскую думу будут участвовать не менее 13 политических сил.

До сдачи этой статьи Рижская избирательная комиссия зарегистрировала два первых списка — это Партия центра, лидером которой сейчас является предприниматель Юрий Журавлев, который был депутатам столичной думы еще в середине 90–х, а также представленная и в нынешней Рижской думе партия "Прогрессивные" с первым номером — нынешним депутатом Виестурсом Клейнбергсом.

Интересно, что наряду с действующими столичными думцами в списке кандидатов этой политической силы в столичную думу значится и депутат Сейма. Ожидается, что в самоуправления будут баллотироваться не менее пяти парламентариев. Депутаты Сейма практически ничем не рискуют: если их не изберут в самоуправления, то они останутся в парламенте и будут участвовать в сеймовских выборах в октябре следующего года.

Партия центра представила список из 26 кандидатов, а "прогрессивные" внесли список с максимально допустимым в Риге числом кандидатов — 63.

Примечательно, что в Латгалии, включая Даугавпилс, еще пока не подан ни один список, но очевидно, что и в Даугавпилсе ожидается жесткая конкуренция за места в городском самоуправлении. Равно как и в Юрмале, где первыми свой список внесли кандидаты от Национального объединения, которые в нынешней думе находятся в оппозиции.

В Лиепае первой список подала партия "Согласие" во главе с экс–депутатом Сейма Валерием Агешиным.