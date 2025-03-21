Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аты-баты, идут кандидаты: первые списки поданы, но самое интересное еще впереди 1 1194

Политика
Дата публикации: 21.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Аты-баты, идут кандидаты: первые списки поданы, но самое интересное еще впереди
ФОТО: dreamstime

Местные избирательные комиссии продолжают прием списков кандидатов в депутаты на выборы в самоуправления.

Выборы пройдут во всех 42 самоуправлениях. Основной день выборов — суббота, 7 июня. При этом опять можно будет проголосовать и предварительно — начиная со 2 июня.

Всего в 42 самоуправлениях должен быть избран аж 731 депутат. Поскольку подавать списки можно до 8 апреля включительно, то лидеры партий и политических объединений не спешат с визитом в избиркомы. К моменту подготовки этого материала в печать было подано по всей стране всего 9 кандидатских списков!

Пока на 731 место претендуют 208 кандидатов, но очевидно, что более активная подача списков ожидается на следующей неделе — партии едва ли будут оставлять все на последний момент, ведь еще нужно время на исправление ошибок, если таковые будут обнаружены.

Ключевая борьба, разумеется, развернется в Риге — напомним, что в столичной думе 60 депутатских мест, и по прогнозам в выборах в Рижскую думу будут участвовать не менее 13 политических сил.

До сдачи этой статьи Рижская избирательная комиссия зарегистрировала два первых списка — это Партия центра, лидером которой сейчас является предприниматель Юрий Журавлев, который был депутатам столичной думы еще в середине 90–х, а также представленная и в нынешней Рижской думе партия "Прогрессивные" с первым номером — нынешним депутатом Виестурсом Клейнбергсом.

Интересно, что наряду с действующими столичными думцами в списке кандидатов этой политической силы в столичную думу значится и депутат Сейма. Ожидается, что в самоуправления будут баллотироваться не менее пяти парламентариев. Депутаты Сейма практически ничем не рискуют: если их не изберут в самоуправления, то они останутся в парламенте и будут участвовать в сеймовских выборах в октябре следующего года.

Партия центра представила список из 26 кандидатов, а "прогрессивные" внесли список с максимально допустимым в Риге числом кандидатов — 63.

Примечательно, что в Латгалии, включая Даугавпилс, еще пока не подан ни один список, но очевидно, что и в Даугавпилсе ожидается жесткая конкуренция за места в городском самоуправлении. Равно как и в Юрмале, где первыми свой список внесли кандидаты от Национального объединения, которые в нынешней думе находятся в оппозиции.

В Лиепае первой список подала партия "Согласие" во главе с экс–депутатом Сейма Валерием Агешиным.

×
Читайте нас также:
#выборы #самоуправления
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
7
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео