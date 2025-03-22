Процесс пошел: с 19 марта партии и политические объединения, решившие участвовать в муниципальных выборах, должны подать свои списки кандидатов в депутаты. А 8 апреля мы узнаем фамилии всех претендентов на власть в 42 самоуправлениях страны, включая Ригу.

День выборов

В основной день выборов, 7 июня, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Но в определенные часы можно будет проголосовать и предварительно – начиная с 2 июня. Предварительное голосование в свое время было введено «не от хорошей жизни», а чтобы хоть как-то повысить явку избирателей, которая от выборов к выборам становится все меньше.

В Латвии, правда, нет понятия «минимально допустимой» явки, ниже которой выборы считаются несостоявшимися. Удивительно, но у нас выборы признают действительными, даже если на них явился один избиратель…

Так или иначе, но проблема низкой избирательной активности уже давно мучает политиков. Если посмотреть на избирательную активность вскоре после восстановления независимости, то цифры явки в 90-е годы сегодня кажутся нереальными, из области фантастики. Судите сами.

В 1993 году в выборах 5-й Сейм участвовало 89,9% от имеющих право голоса! Правда, тогда количество неграждан, НЕ допущенных к выборам, было астрономическим – более 720 тысяч человек! Но и общее количество населения было больше.

Уже через 4 года явка снизилась до 71,9%, но и это очень много по сравнению с нынешней избирательной активностью.

Явка на первых после восстановления независимости выборах в самоуправления в 1994 году составила 58,5%. Тогда все политологи и журналисты в один голос говорили, что это очень низкая активность избирателей. Знали бы они тогда, что в XXI веке уже «нормой» будет явка, которая хотя бы превышает 30 процентов: на последних муниципальных выборах в 2021 году проголосовали лишь 34,01% от имеющих право голоса!

Напомним, что год назад состоялись выборы в Европарламент, явка составила 30,24%, и это, кстати, все равно было больше, чем на предыдущих выборах в ЕП в 2019 году.

Главная причина низкой явки очевидна – неверие значительной части избирателей в то, что выборы могут что-то изменить. Хотя, конечно, определенное влияние на явку играют и погода (очень жаркая или очень холодная погода, дожди отбивают желание идти на избирательный участок), и геополитическая ситуация на тот момент, и умение политиков побудить избирателей все-таки исполнить свой гражданский долг…

Но повторимся – все-таки в основе низкой явки апатия избирателей и отсутствие доверия к участникам политического процесса. Активность избирателей существенно возрастет лишь тогда, когда политики вернут доверие к себе. Доверие же вернуть можно выполнением тех обещаний, которые они щедро раздают перед каждыми выборами.

Три причины для надежды

Есть слабая надежда на то, что на этих выборах активность избирателей будет выше и особенно в «главном» избирательном округе – Риге. На то есть по меньшей мере три причины.

Первая – на сей раз муниципальные выборы предшествуют выборам в Сейм, и значит, именно выборы в столичную думу, с учетом политической важности Риги, будут генеральной репетицией выборов в Сейм – те, кто не смогут преодолеть пятипроцентный барьер в столице, рискуют «пролететь» и мимо Сейма. Парламентские выборы пройдут уже в октябре следующего года.

Вторая причина: бюджет Риги более чем в 1 миллиард евро является лакомым кусочком для всех политических сил.

Третья – напомним, что последние выборы в Рижскую думу были внеочередными, в августе 2020 года, то есть власть в столице не менялась почти 5 лет, и по крайней мере оппозиция жаждет перемен, впрочем, как и избиратели тоже, судя по опросам.

Возможно, активности избирателей будет способствовать и непривычно острая конкуренция, что только обычно повышает интерес избирателей к данному процессу.

Кто на Ригу претендует?

В Рижском самоуправлении больше всего депутатских мест – 60. Это значит, что максимальное число кандидатов от каждой партии или объединения – 63. То есть может быть и меньше, но не больше. Как и в выборах в Европарламент, ожидается, что и в муниципальных выборах будут участвовать и депутаты Сейма.

По крайней мере, на данный момент известно, что в Рижскую думу будут баллотироваться как минимум три депутата Сейма. Наверняка кто-то из депутатов Сейма будет участвовать и в выборах в другие самоуправления.

Можно прогнозировать, что в выборах в Рижскую думу примут участие не менее 12 партий и объединений. По традиции, большая конкуренция будет и на выборах в других крупных городах – Даугавпилсе, Лиепае, Юрмале, Елгаве…

Особенности местных выборов

Самая главная особенность грядущих выборов – на них впервые за более чем 30 лет будет опробован новый формат бюллетеней. Напомним, что в этих бюллетенях реализован принцип «светофора»: напротив каждой фамилии кандидата две полосы: зеленая и красная.

Если вы поддерживаете этого кандидата особо, то в зеленой полосе, в кружочке, ставите точку или галочку. Если же вы не хотите видеть этого кандидата избранным, то ставите отметку в красной полосе.

Разумеется, бюллетень будет действительным и если вы вообще не будете делать никаких отметок в красной или зеленой полосе – будет считаться, что вы просто отдали голос данной партии, никого из кандидатов не оценивая. Конечно, можно оценивать как одного, так и нескольких или всех кандидатов в списке.

Кто против кого дружить собирается

Самое интересное начнется уже после объявления итогов выборов – это формирование правящих коалиций. Впервые после этих выборов начинает «работать» новая норма закона, которая обязывает мэров и вице-мэров обращаться в Бюро защиты Конституции за допуском к гостайне. Насколько можно понять, без этого допуска занимать данную должность будет невозможно…

В любом случае, нас ждет увлекательная предвыборная кампания, которая, впрочем, уже идет, и по мере приближения дня выборов и «часа Х» накал будет только нарастать.