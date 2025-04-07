Почему уволили начальник нацкомпании airBaltic М. Гаусса - четыре причины

Удивительно, но факт: компания все последние годы работала с убытками, которые росли год от года, но при этом руководитель столь "успешного" предприятия считался непотопляемый и продолжал оставаться на своем посту. Более того, его зарплата не снижалась, а только росла!

Речь, разумеется, идет о многолетнем председателе правления национальной авиакомпании airBaltic Мартине Гауссе. Он "пережил" не только несколько премьеров и министров сообщений, но и несколько правящих коалиций, в которых, кстати, хватало желающих его снять.

Но... по слухам из кулуаров власти, у Гасса был "иммунитет". Почему же сейчас этот иммунитет "не сработал"?

По слухам из кулуаров власти, причин по меньшей мере четыре.

Первая - "зеленые крестьяне", как одна из правящих партий, на закрытых заседаниях коалиции четко заявила: пока Гаусс продолжит оставаться на своем посту "зеленые крестьяне" будут блокировать все попытки премьера или министра сообщений еще вложить бюджетные средства в спасение airBaltic - или в данном случае, уже речь идет о "выкупе" 25% акций airBaltic при выходе авиакомпании на биржу.

Вторая причина - Гаусс сделал свое дело: довел переговоры с немецким авиагигантом Lufthansa до логического завершения (покупки немецкой компанией 10% акций airBaltic) и в этом смысле связи и опыт Гаусса в переговорах больше уже не нужны.

Третья причина - перед первичным предложением акций airBaltic на бирже необходимо все-таки "подчистить" структуру управления, вот почему сперва сменили совет авиакомпании, а сегодня "избавились" от председателя правления, при котором авиакомпания по итогам минувшего года зафиксировала убытки в размере 118 миллионов евро!

И, наконец, четвертая причина - сугубо политическая. И новому министру сообщений А. Швинке и его партии "Прогрессивные" перед муниципальными выборами нужно было "предъявить" избирателю хотя бы одно жесткое решение. И снятие непопулярного в народе самого богатого топ-менеджера Гаусса с зарплатой в 68 тысяч евро в месяц - это самый подходящий для поднятия политического рейтинга ход!

Можно не сомневаться, что это решение сегодня было согласовано с партнерами по правящей коалиции.