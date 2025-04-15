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Следим за небом: пыль из Сахары опять достигла Латвии. Как с этим жить? 2 2086

Наша Латвия
Дата публикации: 15.04.2025
BB.LV
Следим за небом: пыль из Сахары опять достигла Латвии. Как с этим жить?
ФОТО: dreamstime

Литовские метеорологи предупреждают: в Литву идут воздушные массы, несущие с собой пыль из Сахары. По данным портала Made in Vilnius, пыль уже начала поступать в страну, и ожидается, что небо может приобрести желтоватый оттенок.

В свою очередь, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии также отмечает, что и в этом году пыль из пустыни Сахара достигла Латвии, но пока не оказывает существенного влияния на качество воздуха.

Согласно греческой модели SKIRON, наибольшая концентрация пыли ожидается в четверг после полудня. Также пыль будет фиксироваться в пятницу и субботу. Если в эти дни пройдут дожди, они могут содержать частички пыли, которые будут заметны на светлых поверхностях.

Загрязнение в небольшой концентрации зафиксировано на высоте 3-х метров. Для большинства здоровых людей эта пыль не представляет угрозы. Однако астматикам, пожилым людям и детям рекомендуется соблюдать осторожность. В такие дни желательно воздержаться от активной физической деятельности на улице.

В апреле 2024 года подобное явление уже наблюдалось в Латвии, когда пыль из Сахары достигла территории страны.

Для получения актуальной информации рекомендуется следить за прогнозами погоды и сообщениями Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

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#воздух #качество
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го апреля

    Да чёрт дери эту пыль, интересно а вот кто это постоянно чертит небо над Ригой химиотрассами и для чего это делается? Кто и чем нас постоянно травит уже долгие годы? Вот о чём кричать надо , а не об этой дурацкой пыли.

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  • З
    Злой
    15-го апреля

    Хотел бы извиниться за свой комментарий насчёт фирмы Godeal24- моё сообщение относительно неработающего ключа активации они прочитали, попросили прощения и бесплатно выслали ещё ключ, всё активировалось и работает, изучив просторы интернета я не нашёл не одного отрицательного отзыва об этой фирме, поэтому и связался с ними относительно своей проблемы.

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