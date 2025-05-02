Европе следует взять на себя большую ответственность за свою безопасность - Миериня 9 939

Дата публикации: 02.05.2025
Изображение к статье: Европе следует взять на себя большую ответственность за свою безопасность - Миериня
ФОТО: LETA

Европе следует взять на себя большую ответственность за свою безопасность, подчеркнула председатель Сейма Латвии Дайга Миериня (СЗК) 1 мая на встрече с председателем Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской, сообщает LETA.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, во время встречи стороны обсудили единство и скоординированность Европы в трансатлантическом диалоге, а также возможности диверсификации экономического сотрудничества между Латвией и Польшей, поскольку Польша является одним из крупнейших внешнеторговых партнёров Латвии.

Председатель Сейма подчеркнула, что Латвия и Польша — близкие партнёры, поддерживающие активный политический диалог и координацию в региональных, европейских и натовских вопросах. Она добавила, что Польша играет стратегическую роль в укреплении безопасности и устойчивости нашего региона.

Она также положительно оценила решение Польши летом увеличить свой военный контингент в многонациональной бригаде в Латвии.

Во время встречи обе стороны подчеркнули необходимость продолжения политики изоляции России и усиления санкций, введённых против государства-агрессора.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Видео