Обратной дороги нет! - Министр сказал, когда могут снизиться цены на продукты 1 1257

Политика
Дата публикации: 06.05.2025
LETA
Изображение к статье: Обратной дороги нет! - Министр сказал, когда могут снизиться цены на продукты

Цены на продукты могут будут снижены, и это может произойти уже до конца нынешнего года, заявил в эфире утренней программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 министр экономики (СЗК) Виктор Валайнис, пишет LSM+.

Своим выводом политик поделился после разговоров с торговцами. Министерство намерено идти к снижению не через директивы, а путём переговоров с торговыми сетями. Предупреждая — если результата не будет в течение нескольких недель, в ход пойдут более жёсткие инструменты.

«Законы, которые внесены в правительство и парламент, очень жёсткие. Конечно, индустрия очень не хочет, чтобы мы их приняли. Но я всегда говорил – если не нравится закон или предложение, дайте своё предложение! Если есть возможность решить этот вопрос другим путём, я же не против. Моя цель – достичь конкретный результат в ценах. И в данный момент у нас на столе есть такое предложение от индустрии», — говорит Валайнис.

В качестве положительного примера министр называл новых владельцев Rimi, которые в разговоре с ними поделились своим практическим опытом в достижении низких цен.

«У нас нет возможности дать обратный ход. На прошлой неделе мы поставили цель – в течение ближайших двух недель должны быть результатам – есть ли у нас меморандум с торговцами и разговор. Или же мы возвращаемся в Сейм и работаем на парламентском уровне. Уверен, найти решение удастся. Оно будет реализовано, и мы дойдём до результата», — заключил Валайнис.

#Минэкономики #цены на продовольствие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
