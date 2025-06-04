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Тают, как льдины: экономист о будущем латвийских регионов 2 915

Политика
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Тают, как льдины: экономист о будущем латвийских регионов
ФОТО: LETA

Абсолютному большинству самоуправлений Латвии как сейчас, так и после выборов придётся заботиться о денежном потоке — то есть о привлечении предприятий, которые создавали бы рабочие места и платили жителям хорошие зарплаты, заявил в интервью агентству LETA экономист банка «Luminor» и автор исследования экспорта регионов Петерис Страутиньш.

Он отметил, что ситуация в экономике латвийских самоуправлений сейчас очень разная. Наряду с теми, которые выстраивали прагматичные отношения с предпринимателями и заботились о привлечении инвестиций, есть и такие, которые напоминают тающие льдины — и в них вопрос инвестиций стоит особенно остро.

«Есть края, где численность населения продолжает сокращаться примерно на 3% в год. Это — крах популяции. Это значит, что эти территории стремительно теряют те ресурсы для развития, которые ещё остались. Я прекрасно понимаю, что в таких местах сегодня что-то изменить уже трудно, потому что негативная инерция очень сильна. Но нужно пытаться!» — подчеркнул экономист.

Он также указал, что есть несколько самоуправлений, которым удалось изменить прежний неблагоприятный курс развития, и теперь в них успешно работают предприятия и растут доходы жителей. Это, например, ранее произошло в Кулдигском и Ливанском краях, а сейчас положительная динамика наблюдается в Алуксненском крае.

В то же время видно, что ряд политиков в самоуправлениях «живут в другом мире» и думают, что никак не могут повлиять на хозяйственную активность в своих городах и краях, потому что за это отвечает центральное правительство.

«Они вообще „не занимаются политикой“, только хозяйственными делами, которые, по их мнению, самые простые — на уровне коммунального хозяйства: асфальт, трубы, газоны, может быть, какой-нибудь фонтан в качестве особой роскоши. А центральное правительство, конечно же, плохое — как и налоги, цены на электричество, система образования, — поэтому и пытаться нет смысла. Как это соотносится с неудобным фактом, что при этом правительстве, налогах и ценах на электричество другие самоуправления прекрасно развиваются, — такая мысль им даже в голову не приходит», — иронизирует Страутиньш.

По его словам, после нынешних муниципальных выборов может оказаться, что успешные самоуправления станут ещё успешнее, а в проблемных ситуация ухудшится. Этому будет способствовать и то, что в Латвии низкая рождаемость, и нехватка рабочей силы в центрах развития будет восполняться не только иммигрантами, но и людьми из тех мест, которые не развиваются.

«В Латвии будут территории, путь развития которых будет напоминать центральную Австралию или большие прерии США, где на больших пространствах живёт немногочисленное население, занятое в современной лесной и сельской хозяйственной деятельности, и достаточно обеспеченное, чтобы возить детей в школы», — прогнозирует экономист.

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#регионы
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(2)
  • A
    Anim
    4-го июня

    Надо ещё больше миллионов потратить на Украину, украинцев, старое оружие, заборы на границе, мосты в никуда, никому ненужные всяческие "болтики" и прочие мегапроекты, на которые даже мозгов не хватает сделать. Ну, и на зряплаты и, главное, - премии тупых и ни на что неспособных чиновников с всем известной "моей профессией".

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  • Ч
    Чангл
    4-го июня

    Экономист забыл упомянуть санкции. Если бы их убрать, то наверное белорусский бизнес пришел в Краславу и Депилс. Российский в Резекне и Лудзу. Но мы будем срать и убивать, что осталось

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