Тают, как льдины: экономист о будущем латвийских регионов

Абсолютному большинству самоуправлений Латвии как сейчас, так и после выборов придётся заботиться о денежном потоке — то есть о привлечении предприятий, которые создавали бы рабочие места и платили жителям хорошие зарплаты, заявил в интервью агентству LETA экономист банка «Luminor» и автор исследования экспорта регионов Петерис Страутиньш.

Он отметил, что ситуация в экономике латвийских самоуправлений сейчас очень разная. Наряду с теми, которые выстраивали прагматичные отношения с предпринимателями и заботились о привлечении инвестиций, есть и такие, которые напоминают тающие льдины — и в них вопрос инвестиций стоит особенно остро.

«Есть края, где численность населения продолжает сокращаться примерно на 3% в год. Это — крах популяции. Это значит, что эти территории стремительно теряют те ресурсы для развития, которые ещё остались. Я прекрасно понимаю, что в таких местах сегодня что-то изменить уже трудно, потому что негативная инерция очень сильна. Но нужно пытаться!» — подчеркнул экономист.

Он также указал, что есть несколько самоуправлений, которым удалось изменить прежний неблагоприятный курс развития, и теперь в них успешно работают предприятия и растут доходы жителей. Это, например, ранее произошло в Кулдигском и Ливанском краях, а сейчас положительная динамика наблюдается в Алуксненском крае.

В то же время видно, что ряд политиков в самоуправлениях «живут в другом мире» и думают, что никак не могут повлиять на хозяйственную активность в своих городах и краях, потому что за это отвечает центральное правительство.

«Они вообще „не занимаются политикой“, только хозяйственными делами, которые, по их мнению, самые простые — на уровне коммунального хозяйства: асфальт, трубы, газоны, может быть, какой-нибудь фонтан в качестве особой роскоши. А центральное правительство, конечно же, плохое — как и налоги, цены на электричество, система образования, — поэтому и пытаться нет смысла. Как это соотносится с неудобным фактом, что при этом правительстве, налогах и ценах на электричество другие самоуправления прекрасно развиваются, — такая мысль им даже в голову не приходит», — иронизирует Страутиньш.

По его словам, после нынешних муниципальных выборов может оказаться, что успешные самоуправления станут ещё успешнее, а в проблемных ситуация ухудшится. Этому будет способствовать и то, что в Латвии низкая рождаемость, и нехватка рабочей силы в центрах развития будет восполняться не только иммигрантами, но и людьми из тех мест, которые не развиваются.

«В Латвии будут территории, путь развития которых будет напоминать центральную Австралию или большие прерии США, где на больших пространствах живёт немногочисленное население, занятое в современной лесной и сельской хозяйственной деятельности, и достаточно обеспеченное, чтобы возить детей в школы», — прогнозирует экономист.