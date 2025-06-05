СГБ передала в прокуратуру дело Гапоненко

Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против Александра Гапоненко за помощь России в деятельности, направленной против Латвии, и разжигание ненависти к латвийскому народу"

Не упоминая имени, СГБ сообщила, что "известный, многолетний прокремлевский активист" был задержан 13 февраля в связи с заявлениями, сделанными им на публичной дискуссии в Москве, которая, как утверждают в СГБ, была направлена против национальной безопасности Латвии.

Упомянутая дискуссия была организована в Москве 4 февраля текущего года организацией "Институт стран СНГ".

Гапоненко в настоящее время находится под арестом.