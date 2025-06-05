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СГБ передала в прокуратуру дело Гапоненко 4 633

Политика
Дата публикации: 05.06.2025
LETA
СГБ передала в прокуратуру дело Гапоненко

Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против Александра Гапоненко за помощь России в деятельности, направленной против Латвии, и разжигание ненависти к латвийскому народу"

Не упоминая имени, СГБ сообщила, что "известный, многолетний прокремлевский активист" был задержан 13 февраля в связи с заявлениями, сделанными им на публичной дискуссии в Москве, которая, как утверждают в СГБ, была направлена против национальной безопасности Латвии.

Упомянутая дискуссия была организована в Москве 4 февраля текущего года организацией "Институт стран СНГ".

Гапоненко в настоящее время находится под арестом.

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#прокуратура
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(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    5-го июня

    Сил и выдержки Александру.

    21
    1
  • З
    Злой
    Мимо проходил
    5-го июня

    Без вариантов

    4
    1
  • Д
    Дед
    5-го июня

    не иначе, как правды наговорил. и демократическая власть ЛР покарает без суда и следствия.

    13
    1
  • З
    Злой
    Дед
    5-го июня

    Давно ясно что здесь за строй.

    8
    1
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