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Названы партии, которые победили и проиграли на выборах в Риге - exit poll 3 4574

Политика
Дата публикации: 07.06.2025
BB.LV
Названы партии, которые победили и проиграли на выборах в Риге - exit poll
ФОТО: Виталий Вавилкин

В новом составе Рижской думы, вероятно, будет как минимум шесть фракций, свидетельствуют результаты exit poll — опроса уже проголосовавших граждан у избирательных участков, проведённого LETA.

Cогласно данным опроса, наибольшую поддержку среди опрошенных — 19,9% — могла бы получить партия "Прогрессивные". За ней следует "Латвия на первом месте" с 17,3%, а далее — Национальное объединение с 15% голосов.

Немного меньше — 12,2% — могла бы набрать "Суверенная власть", за ней с 11,8% — партия "Новое Единство", представленная нынешним мэром Риги.

Также в Рижскую думу, возможно, пройдёт "Объединённый список", за который, по данным опроса, проголосовали 7% избирателей.

Очень близко к проходному барьеру в 5% находится партия "Стабильности!", которую могли поддержать 4,7% опрошенных.

"За развитие Латвии" могли бы получить 3,6% голосов, "Честь служить Риге" и Союз зелёных и крестьян — по 3%, а "Согласие" — лишь 2,8% голосов.

По сравнению с предыдущими выборами в Рижскую думу не изменилось количество людей, отказавшихся назвать свой выбор — это около 31% опрошенных. Среди них доля русскоязычных составляет 45%.

Можно прогнозировать, что официальные результаты партий "Латвия на первом месте", "Суверенная власть", "Стабильности!", а возможно, и "Согласия" окажутся выше, чем показал опрос, в то время как у "Прогрессивных", Нацобъединения, "Нового Единства", "Объединённого списка", а возможно, и "За развитие Латвии", а также "Честь служить Риге"/Союза зелёных и крестьян — ниже.

Следует учитывать, что в этом году по сравнению с предыдущими муниципальными выборами изменилась процедура голосования — избиратели могут голосовать в любом участке своей самоуправления, что также может повлиять на результаты опроса.

В этом опросе не участвовали граждане, проголосовавшие в дни досрочного голосования.

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(3)
  • A
    Aleks
    7-го июня

    Никому так не желал проигрыша как Ушакову и Согласию Предатель всегда хуже врага.

    9
    1
  • З
    Злой
    7-го июня

    Ну ладно, с выборами понятно, у меня вопрос по поводу последней инициативы НО о полном запрете русского языка- как это будет контролироваться?

    14
    1
  • A
    Aleks
    Злой
    7-го июня

    Очень просто-до последнего члена Национального объединения. Видимо НО решило самоубиться и не надо им мешать.

    7
    0
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