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Ринкевич принимает президента Гвинеи-Бисау, который на 9 мая отправился к Путину 3 679

Политика
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Ринкевич принимает президента Гвинеи-Бисау, который на 9 мая отправился к Путину

Сегодня с официальным визитом в Латвию прибудет президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщила агентству ЛЕТА представитель медиацентра канцелярии президента Латвии Лилиана Фландере.

Во время встречи президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Гвинеи-Бисау будут обсуждаться двусторонние отношения, актуальные задачи в сфере безопасности Африки и Европы, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

В рамках визита Эмбало запланированы переговоры делегаций Латвии и Гвинеи-Бисау в Рижском замке. Также президенты возложат цветы к памятнику Свободы.

Месяц назад Умару Сисоку Эмбало в Москве встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, получив приглашение на празднование Россией 80-й годовщины Победы, о чем он опубликовал пост в сети Х, в котором поблагодарил за тёплый приём.

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#африка #эдгар ринкевич
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(3)
  • A
    Aleks
    10-го июня

    Так и переобуваться не надо. У власти России,что у власти Латвии одна и та же крыша,что и показывает встреча с африканцем. Остальное все-спектакль,где куча актеров изображает неприязнь к России,чтобы облапошивать свои народы.

    3
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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    10-го июня

    Тейка все ещё работает.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го июня

    О как! Презик готовится к "переобуванию". Быстро. Очень быстро он "созрел".

    5
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