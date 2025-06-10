Ринкевич принимает президента Гвинеи-Бисау, который на 9 мая отправился к Путину

Сегодня с официальным визитом в Латвию прибудет президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщила агентству ЛЕТА представитель медиацентра канцелярии президента Латвии Лилиана Фландере.

Во время встречи президента Латвии Эдгара Ринкевича и президента Гвинеи-Бисау будут обсуждаться двусторонние отношения, актуальные задачи в сфере безопасности Африки и Европы, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

В рамках визита Эмбало запланированы переговоры делегаций Латвии и Гвинеи-Бисау в Рижском замке. Также президенты возложат цветы к памятнику Свободы.

Месяц назад Умару Сисоку Эмбало в Москве встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, получив приглашение на празднование Россией 80-й годовщины Победы, о чем он опубликовал пост в сети Х, в котором поблагодарил за тёплый приём.