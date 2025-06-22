Отметим, что аналогичные призывы звучали — правда, из уст оппозиционных политиков — и в минувшем году, однако тогда правящие это все окрестили "популизмом".

Делай, как я!

Но сейчас "концепция изменилась" и уже сама глава правительства возглавила хор сторонников идеи "начни с себя!". Причин две:

во–первых , следующий год — год сеймовских выборов, и необходимо показать готовность "умерить аппетит",

во–вторых — заморозив зарплаты себе, уже можно "уговаривать" и других бюджетников (медиков, учителей, социальных работников и т. п.) затянуть пояса и подумать о более важном, чем свой достаток — о безопасности страны.

А именно: о необходимости увеличить ассигнования на оборону. Враг–то не дремлет…

Символическое решение

Понятно, что в какой–то степени это решение (если оно будет принято), носит скорее символический характер — по крайней мере, если замораживание зарплат коснется только высших должностных лиц.

При этом совершенно очевидно, что и зарплаты членов правительства в этом году, да и в прошлом, и позапрошлом, настолько велики, что покрывают весь рост инфляции и позволяют жить припеваючи и еще делать накопления.

Так, "на бумаге", то есть до уплаты налогов, зарплата премьера составляет 8659 евро, министр получает 7670 евро, а парламентский секретарь министерства — 6804 евро. Но это оклад, не считая доплат и расходов на репрезентационные нужды.

Только за прошлый год доход Эвики Силини на премьерском посту составил 126 942 евро "чистыми" — то есть в месяц премьер зарабатывала уже после уплаты налогов 10 578 евро. Рост такой зарплаты можно заморозить совершенно безболезненно!

Как прожить на 5000 в месяц?

Справедливости ради заметим, что в минувшем году было принято решено ограничить рост заработной платы в госуправлении на уровне 2,6%. Депутаты Сейма сперва "грозились" вообще заморозить себе зарплаты, но потом "пришли в себя" и от этих "глупостей" отказались, решив также увеличить зарплаты в пределах установленных 2,6%.

В денежном выражении это означало, что в этом году зарплаты министров выросли на 195 евро до уплаты налогов, а у депутатов Сейма — на 110 евро. Разумеется, у тех, кто в Сейме "при должности" (члены президиума, руководители комиссий и фракций, заместители руководителей комиссий, главы подкомиссий и т. п.), прибавка была больше, чем эти 110 евро до уплаты налогов. Депутаты парламента получают "чистыми" в месяц, в зависимости от должности, от 3400 до 5000 евро. Согласитесь, вполне неплохо.

Поясним: премьер может добиться замораживания зарплат правительству и другим высшим должностным лицам, но кроме депутатов Сейма — это должны решать сами парламентарии. Также премьер может через бюджет и ограничить фонд заработной платы во всем госуправлении.

С учетом же принятого в минувшем году закона в этом и в следующем году уже заморожен рост зарплат в обществах капитала (госпредприятиях), где государству принадлежат 100 процентов акций. Примечательно, что недавно Министерство сообщения предприняло несколько попыток "снять потолок" роста зарплат в подконтрольных министерству госпредприятиях, однако после поднятого в СМИ шума правительство поставило соответствующие "слезные письма" на паузу.

Рискнем предположить, что в итоге рост зарплат будет заморожен во всем госуправлении. Особенно учитывая, что в последние 4 года зарплаты в госсекторе росли с такой скоростью, что частный сектор просто "не поспевал" и в результате в госуправлении на отдельных должностных оклады выше, чем в частном секторе на аналогичных должностях! Рост зарплат в общественном секторе на 12 процентов — это, согласитесь, уже перебор…

А сокращать будем или как?

Вполне возможно, что с помощью инициативы о замораживании зарплат (сперва высшим должностным лицам, а потом и во всем госуправлении) премьер пытается еще и "отвлечь внимание" от необходимости начать реальное сокращение чиновничьего аппарата.

Впрочем, нельзя исключить, что в итоге правительству все равно придется пойти на оптимизацию госуправления. Ведь за четыре месяца с момента объявленного премьером рестарта даже не удалось выполнить задачу–минимум в деле экономии госсредств — вместо 150 миллионов пока удалось найти возможность сократить госрасходы на 75 миллионов, то есть наполовину.

При этом только на два приоритета — оборону и демографию — необходимо дополнительно в бюджете следующего года около 1 миллиарда евро! Понятно, что чем меньше удастся сэкономить госсредств, тем больше придется занимать на внешних рынках, увеличивая госдолг, а значит, и расходы по обслуживанию этого госдолга.

Зачем народу "лишняя" информация?

Примечательно, что параллельно с разговорами о замораживании роста зарплат в Сейме начали обсуждать возможность "сокрытия доходов от общественности". А именно: комиссия парламента по госуправлению и делам самоуправлений, откликаясь на письмо омбудсмена, вдруг озаботилось правами чиновников и решило готовить поправки, отменяющие… предыдущие поправки.

Поясним: с февраля этого года начали действовать изменения в законе, которые обязывают те же министерства, другие госучреждения публиковать ежемесячно зарплаты своих работников — с указанием имени, фамилии и должности. Теперь политики "передумали" и хотят снова сделать эту информацию недоступной. Правда, останется возможность "вычислить" доход должностных лиц через пока публичную годовую декларацию о доходах.

Правда, президент уже дал понять, что такое сокрытие информации не одобряет, и вполне возможно, что депутаты после каникул тоже "передумают" вносить эти поправки.

В любом случае, даже если зарплаты заморозят, работники госуправления в финансовом плане не потеряют — их доходы уже проиндексированы с лихвой!