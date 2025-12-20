Это уже стало традицией, фирменным знаком латвийской политики - под каждые выборы в Сейм, то есть раз в четыре года, появляется ОДНА НОВАЯ ПАРТИЯ ПРОТЕСТА.Нынешние выборы тоже не стали исключением. Два месяца назад очень известный режиссер Алвис Херманис заявил о создании вместе с группой единомышленников нового общественного движения "Без партий". Цель движения - совершить своего рода революцию в избирательной системе Латвии: фактически в перспективе чуть ли не ликвидировать партии и избирать депутатов исключительно по одномандатным округам.

Теперь мы уже знаем, что новое политическое движение по существу умерло еще задолго до парламентских выборов - Херманис заявил, что разочаровался... в латвийском народе, который почему-то не бросился носить на руках новых "спасителей Отечества", да и группа политических консультантов оказалась... "засланными казачками" - это все те же, если верить Херманису, люди "Нового Единства".

В любом случае, похоже, что миссия провалена и о движении "Без партий" в контексте грядущих выборов можно забыть.

Каковы же основные причины неудачи?

Первая. У Херманиса и Ко все не заладилось с самого начала - они не успели создать новую политическую силу в срок, то есть минимум за год до выборов. А ведь это обязательное требование закона для участия в ближайших выборах. И это означало, что создатели "Без партий" вынуждены были искать уже существующую партию, чтобы можно было участвовать в выборах, то есть Херманис сотоварищи изначально зависили от третьих лиц.

Вторая. Выбранная партия "Платформа 21" известна разве что политологам и журналистам с хорошей памятью. То есть партию нужно было бы раскручивать с нуля - и это за 10 месяцев до выборов и с учетом крайне непонятного названия!

Третья. В группу Херманиса собрались, мягко говоря, не очень известные лица и вытащить партию с нуля только за счет одного Херманиса было изначально почти невозможной миссией.

Четвертая. Невозможно рассчитывать на успех, если партия или движение строится за счет одной идеи, причем политической, без экономической программы.

Пятая. Роковой ошибкой окружения Херманиса было то, что эти консультанты наивно надеялись, что... они будут управлять режиссером. Иными словами, что Херманис будет только вывеской. Режиссеры обычно совершенно неуправляемы, они уж точно не позволят собой манипулировать.

Так илт иначе, но Херманис своими заявлениями уже движение похоронил.