Не хочу быть депутатом! Слуги народа не хотят служить народу 2 1180

Политика
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
Не хочу быть депутатом! Слуги народа не хотят служить народу

Странные дела творятся после выборов в провинции.

Несмотря на огромную конкуренцию на выборах, некоторые политики "местного разлива", получив вожделенный депутатский мандат... тут же от него отказываются. ЛТВ обратило внимание на интересную тенденцию: несколько провинциальных депутатов отказались работать депутатами практически сразу после избрания.

Особенно "отличились" представители Латвийской партии зеленых в Смилтенском крае. Сперва от мандата решил отказаться пришедший к финишу третьим (он умудрился подняться с последнего места в списке!) Айгарс Велдре. Причина - невозможность совмещать депутатство с основной работой. Вместо него депутатом должна была стать следующий по списку кандидат Марис Залитис.

Но и он... от такой чести отказался. Причина такая же - загруженность на основной работе.

Вы будете смеяться, но и следующий за Залитисом кандидат Сигне Балтере решила депутатский мандат не брать. Видимо, тоже очень занята...

Наконец, еще один кандидат - школьный учитель Санита Бриеде согласилась стать депутатом. Наверное, не загружена работой.

Журналисты приводят еще несколько примеров - в других самоуправлениях, - когда новоиспеченные депутаты отказались быть... слугами народа. Возникает закономерный вопрос: зачем же они тогда баллотировались? О чем вообще думали? Может, не верили, что их изберут и просто поучаствовали "для проформы"?

"Это просто неуважение к избирателям, их фактически обманули", - резонно заметил политолог Юрис Розенвалдс.

Эдуард Эльдаров
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    Всё очень просто, они увидели что все хлебные места заняты и им ничего не обломиться!

    1
    0
  • Е
    Ехидный
    6-го июля

    все просто как три копейки !!! пришли , носом покрутили - все украдено до нас!!!! ну и свлили -чего зря напрягаться !!!!

    50
    1

