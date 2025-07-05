Не хочу быть депутатом! Слуги народа не хотят служить народу

Несмотря на огромную конкуренцию на выборах, некоторые политики "местного разлива", получив вожделенный депутатский мандат... тут же от него отказываются. ЛТВ обратило внимание на интересную тенденцию: несколько провинциальных депутатов отказались работать депутатами практически сразу после избрания.

Особенно "отличились" представители Латвийской партии зеленых в Смилтенском крае. Сперва от мандата решил отказаться пришедший к финишу третьим (он умудрился подняться с последнего места в списке!) Айгарс Велдре. Причина - невозможность совмещать депутатство с основной работой. Вместо него депутатом должна была стать следующий по списку кандидат Марис Залитис.

Но и он... от такой чести отказался. Причина такая же - загруженность на основной работе.

Вы будете смеяться, но и следующий за Залитисом кандидат Сигне Балтере решила депутатский мандат не брать. Видимо, тоже очень занята...

Наконец, еще один кандидат - школьный учитель Санита Бриеде согласилась стать депутатом. Наверное, не загружена работой.

Журналисты приводят еще несколько примеров - в других самоуправлениях, - когда новоиспеченные депутаты отказались быть... слугами народа. Возникает закономерный вопрос: зачем же они тогда баллотировались? О чем вообще думали? Может, не верили, что их изберут и просто поучаствовали "для проформы"?

"Это просто неуважение к избирателям, их фактически обманули", - резонно заметил политолог Юрис Розенвалдс.