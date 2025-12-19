На вопрос о том, какие есть возможности контролировать, насколько рационально расходуется бюджет на оборону, например, «не покупаются ли там оружие и вооружение для прошлых войн», Силиня ответила, что это очень сложные вопросы. Поэтому довольно часто много времени уходит на обсуждение в закрытых заседаниях в секретной комнате для безопасных переговоров, специально оборудованной в правительстве Латвийской Республики.

«Необходимо также изменить мышление вооруженных сил...», — признает глава правительства. На вопрос, изменилось ли это мышление, она отвечает, что частично да. «Это требует времени. Есть планы НАТО, армия руководствуется ими, никто не хочет их подвергать сомнению. Но реальность такова, что ситуация меняется очень быстро, об этом свидетельствует и опыт Украины», – подчеркивает она.

Премьер-министр отмечает, что хорошо, что вооруженные силы Латвии создали центр обучения по использованию дронов и адаптируют свои возможности, «но ясно, что кроме электронных военных действий не исключены и тяжелые военные действия, если они вообще будут». «Мы готовимся к войне, чтобы быть готовыми к миру», — резюмирует она.

В интервью политика также спросили, почему денонсаторы Стамбульской конвенции отказались от своих намерений, хотя фактически уже проголосовали за денонсацию. «Возможно, премьер-министр сумела их убедить», — предполагает Силиня. «Мы, конечно, разговаривали с ними», — отмечает премьер-министр, отвечая на вопрос, что им было обещано.

Силиня считает, что денонсаторы, в первую очередь, испугались народа.

Премьер-министру также задали вопрос, кому принадлежит идея рекламировать бюджет, на что она ответила, что такие рекламные ролики Министерство финансов делает каждый год, но в этом году решило транслировать их также по радио.

«Мне кажется, нам также нужно больше развивать свой патриотизм, быть гордыми тем, что Латвия — это страна, в которой мы в столь сложных геополитических условиях способны и сохранить латышский язык, и перейти на единый язык в школах, и принять такой оборонный бюджет, и защитить себя от нелегальных мигрантов», — добавляет глава правительства.

На вопрос, будет ли она руководить правительством до выборов в Сейм, она отвечает, что это зависит от того, какие решения будут приняты, но на данный момент нет никаких новостей, и «Новое единство» не планирует выдвигать другого кандидата на пост премьер-министра, а также четко заявило, что в настоящее время не будет работать в другом правительстве с другим премьер-министром.

На вопрос, готова ли она продолжить руководство правительством после выборов, Силиня признает, что это будет сложно. «Нужно посмотреть на рейтинги», — говорит она.