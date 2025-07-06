Baltijas balss logotype

Что происходит в Минске: экс-министр Латвии доложил о страданиях белорусов под пятой Лукашенко 22 3158

Политика
Дата публикации: 06.07.2025
BB.LV
Нилс Муйжниекс вышел на международный уровень правозащиты.

ФОТО: LETA

ФОТО: LETA

Лет двадцать с лишним назад улыбчивый по–американски и хорошо говоривший по–русски министр по особым поручениям в деле общественной интеграции Нилс Муйжниекс был весьма популярен в местных СМИ, освещавших реформу школ в формате 60:40.

А я еще раньше познакомился с уроженцем Лос–Анджелеса, занимавшимся на исторической родине этнополитической проблематикой. Теперь же наш старый знакомый — спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси.

Иск бывшего сюзерена

Многие тезисы из доклада Н. Муйжниекса, полная версия которого на английском языке опубликована на сайте МИД ЛР (жаль, что там нет документов о ряде других стран), ставят в некоторое недоумение. К примеру, "систематическая практика пыток после президентских выборов 9 августа 2020 года". Ну как бы вот: были оглашены результаты голосования — и… начались пытки. А ничего между — не случилось?

Ведь не секрет, что оппозиция, заранее изготовившаяся к непризнанию любого итога голосования, кроме своей собственной победы, была настроена на перехват власти. Что было очевидной авантюрой, несоответствием амбиций противников Лукашенко, которые опирались хотя и на значительную часть городского среднего класса — но далеко не на большинство страны.

Как и следовало ожидать, отлаженная силовая машина Александра Григорьевича нанесла жесткий и даже жестокий удар по несогласным. Часть из них скрылась за границей, где попыталась сформировать нечто вроде временного правительства. Однако спустя 5 лет, можно сделать вывод, что Тихановская не стала общепринятым лидером. Зато ее активность в Вильнюсе еще раз высветила фантомные боли о временах Великого Княжества Литовского, когда поили коней в Черном море…

"30 сентября 2024 года Литва подала обращение в Прокуратуру Международного уголовного суда в соответствии со статьей 14(1) Римского статута, прося Суд расследовать предполагаемые преступления против человечности, включая депортацию и преследования, совершенные в отношении гражданского населения Беларуси по указанию высших белорусских политических, правоохранительных и военных руководителей".

Собственно, ничего того, что сделала Беларусь, не сделала и Литва — по списку выше приведенному, включая депортации. Разумеется, с поправкой на масштаб государств примерно 4:1. Количество уголовных дел политической окраски, число арестантов и высланных за литовские пределы — тоже измеряется сотнями.

Разумеется, "наши отважные разведчики и их подлые шпионы"…

Право на жизнь

По докладу Муйжниекса выходит, что в 2024 году в Беларуси скончалось в местах заключения два человека, и среди них один россиянин. Если это так, то в пенитенциарной системе соседней страны действительно очень хорошо поставлено медицинское обслуживание. Ибо в Латвии, к сожалению, арестанты порой его так и не успевают дождаться.

Спору нет, РБ остается единственным государством Европы, где юридически остается — и применяется — смертная казнь. На счет этой практики в докладе Н. Муйжниекса, кстати, никакой статистики не приводится — а было бы интересно узнать, кого все ж казнили за отчетный период. В любом случае, это не политические активисты, иначе бы знали.

Но очень странная эта диктатура, получается, что своих врагов не расстреливает — а даже освобождает, как Тихановского, и высылает за границу. Профессору Гапоненко, вероятно, тоже бы сейчас было бы приятно оказаться вне пределов Латвии — но и вне тюремной камеры. Но собственное государство Н. Муйжниекс не рассматривает, естественно. Зато ставит в кавычки — "терроризм" — как преступление, за которое полагается смертная казнь. Видимо, по его версии, взрыв в Минском метро тоже был понарошку?

Психическая атака

Возвращаясь к физическому насилию: в 2021–2024 гг. государственную границу Беларуси не смогли пересечь около 120 нелегальных иммигрантов из стран Азии и Африки. В отчете ООН не сказано, что именно действия белорусских силовиков стали причиной трагического исхода. И те, кто посмотрел шокирующий фильм польки Агнешки Холланд "Зеленая граница", могут достоверно узнать, как относятся правоохранители Речи Посполитой к тем, кто рвется на Запад.

Докладчик пеняет далее тюремному начальству РБ за "отсутствие поддержки психического здоровья для заключенных, находящихся под угрозой самоубийства". Интересная формулировка, конечно. С другой стороны, есть пример ряда стран, к примеру, передовицы прав человека Франции, где зеков просто пичкают "колесами", якобы для снижения агрессивности, превращая тем самым в овощи.

Между тем — опять–таки не в ладах с логикой — в репорте о Беларуси ставится в вину властям помещение противников режима в психиатрические стационары. Но тут же дело такое: речь идет о 33 людях, т. е. сотых долях процента от того количества в сотни тысяч человек, которые принимали участие в оппозиционных акциях лета–осени 2020 года. В любой человеческой популяции, произвольно взятой контрольной группе, число лиц с душевными расстройствами будет — больше.

Миссия Келлога и седьмой срок Батьки

Визит спецпредставителя президента Трампа хотя и произошел в конце июня, но все–таки был включен в топик Муйжниекса в последний момент. Сделано было, очевидно, сквозь зубы:

"Освобождение иностранных граждан предполагало возможное внешнеполитическое измерение, и некоторые наблюдатели предполагали, что белорусские власти пытались положить конец своей международной изоляции. Эти предположения еще больше подпитывались сообщениями о том, что американский посланник отправился в Беларусь, чтобы добиться освобождения нескольких заключенных и попытаться заключить сделку об освобождении многих людей в обмен на смягчение санкций".

Действительно — как же теперь верить изначальному посылу доклада ООН, что в Беларуси никаких подвижек с правами человека нет и не предвидится.

Точно так же странно, что изучавший в тонкостях русский язык и жизнь в СССР Нилс Муйжниекс (1964) не знает, что khimiya ("химия") — это никак не house arrest ("домашний арест"), а принудительные (общественные) работы, вид наказания, который, кстати, применяется и в Латвии. В частности, приговорена к таковым была бывший депутат Сейма Глория Гревцова, а также выдвинувший шуточную петицию присоединить Латвию как штат к США публицист Денис Бартецкий. Последнему из–за нарушения условий пробации условное наказание было заменено на несколько месяцев реальной тюрьмы.

26 января белорусский президент был переизбран в седьмой раз. Процедура Н. Муйжниекса не удовлетворила: "Процесс подготовки к выборам отличался непредсказуемостью, спешкой и отсутствием прозрачности".

Наблюдатели, однако, не отметили протестов внутри Беларуси. В докладе упоминается, что на выборах было представлено 486 иностранных наблюдателей из СНГ, ШОС, Панафриканского парламента и 112 зарубежных индивидуальных наблюдателей.

Вполне возможно, что среди последних были оформлены и граждане государств Балтии, которые в последнее время перебрались под крыло Батьки по политическим посылам. Как выяснилось, гибридная война — это игра, в которую можно играть вдвоем. И официальный Минск, надо сказать, быстро догнал в этой дисциплине соседей как с Востока, так и с Запада. Тем паче, что десятки тысяч граждан ЛР за последние годы благополучно съездили в соседнюю страну и могут лично рассказать о своих впечатлениях. Только господину Муйжниексу это — неинтересно.

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(22)
  • К
    Кайзер
    6-го июля

    Сегодня прям праздник какой то ! Давно я не видел, что бы у ЦИПсОшных клоунов так пердаки разрывало ! Спасибо вам огромное, животные, за ваш "тяжелый труд" ! Кто бы мне ещё так настроение поднял !

    38
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го июля

    шлюхоботы из Гестапо набажали

    34
    6
  • С
    Сарказм
    6-го июля

    Ну тут мерзость написанного тов. кабановсов зашкаливает настолько, что даже тренированным местной рашнпропагандой этот опус дочитать невозможно. Т.е. арест и заключение всех политических противников до "выборов" и очевиднейшая их фальсификация тов. кабановса вполне устраивает и является нормой (теперь понятно, за какой политический порядок топит этот субъект?), а вот "непризнание" таких выборов оппозицией является "авантюрой", которая однозначно оправдываает избиения, пытки, убийства и посадки на долгие сроки (и свидетельств этого сотни и тысячи, но их тов. кабановсу приказали не замечать).

    5
    46
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    6-го июля

    Luka Senka. Да, в Латвии есть Закон о защите животных. Но за Ваши комментарии тоже есть Закон, только не хочется время тратить и руки пачкать.

    38
    5
  • LS
    Luka Senka
    Olga Zakarauskiene
    6-го июля

    Знай место.

    4
    20
  • З
    Злой
    6-го июля

    Смешно читать очередной высер придурков.

    56
    5
  • OZ
    Olga Zakarauskiene
    6-го июля

    Такого мерзкого хамства на этом портале раньше наблюдалось.

    50
    6
  • LS
    Luka Senka
    6-го июля

    Только животныеЛатвии ездят в быдлорусь..

    4
    140
  • З
    Злой
    Luka Senka
    6-го июля

    Редис, ты что ли?

    11
    5
  • LS
    Luka Senka
    6-го июля

    Быдлорусь наш враг,какая разница как эти колхозники живут?Закрыть им границу ,и въезд в Латвию.

    4
    140
  • ЯО
    Яшка Одесский
    6-го июля

    Вы бы у себя в хлеву Проебалтики лучше бы порядок навели! Только и лезете к чужим, учите жить! За вмешательство в порядки других стран можно и по морде вроде получить...

    122
    8
  • AK
    Anton Kvaskov
    6-го июля

    Белоруссия живет намного лучше чем прибалтика. Бываю там постоянно. Там действительно развитие и благополучие.Только ленивый будет жаловатся на Батьку.

    166
    7
  • LS
    Luka Senka
    Anton Kvaskov
    6-го июля

    Таракан 3%.просто узурпатор и убийца..Животное.

    6
    110
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го июля

    Генсеку НАТО стоит выучить русский язык. Это может пригодиться в сибирском лагере, — Медведев
    m.rusvesna.su/news/1751782539

    89
    5
  • LS
    Luka Senka
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го июля

    Зачем генсеку язык животного мира?.

    5
    102
  • LS
    Luka Senka
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го июля

    Животный мир россии ничтожество.4 года не могут одну Украину победить.А как хрюкали!За 3 дня.Хороших русских в россии нет.Одни уроды

    2
    102
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го июля

    Знаете, почему я никогда не готовлю докладов о квантовой физике? Потому что ни хрена в ней не разбираюсь. А этот господинчик, ни разу не бывавший в Белоруссии, берется судить о том, как там люди живут. Сьезди и посмотри, борцунишка ты шаловливый...

    139
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го июля

    Лет 30 с лишним назад, наблюдал я этого улыбающегося искусственно поставленной улыбкой в Латвийском Университете. Мероприятие вела недавно назначенная главным интегратором Эйжения Алдермане, а на возвышении сидел этот самый господин и по американской привычке задрав ногу за ногу, демонстрировал подошвы своих американских ботинок. Кстати на этой встрече присутствовал и главный борцун за права русскоязычных.

    76
    5
  • LS
    Luka Senka
    Mr.FGJCNJK
    6-го июля

    А что у животных есть права в Латвии?

    4
    61
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    Ну ты и урод и как тебя редактор терпит? Может быть специально держит, чтобы ты постоянно гадил и разжигал ненависть? А спецслужбы информацию снимают, кто и как реагирует?

    2
    0
  • A
    Aleks
    6-го июля

    А о страданиях латвийского народа под пятой радикальных колонизаторов Нил Муйжниекс ничего не хочет сказать? Вот какое дело кому то до Белоруссии,Украины,России? Дело должно быть до Латвии и ее интересов,а эти интересы должны быть не против кого дружить,а с кем дружить,если это выгодно стране.И даже тут не обязательно должна быть дружба,а просто обоюдовыгодные интересы. Так что говорить о том,что Латвия суверенная страна -это просто врать.Это просто колония и фирма Секты,которая подмяла после СССР многие постсоветские страны,включая РФ и планомерно их доит и уничтожает соответственно.

    184
    8
  • LS
    Luka Senka
    Aleks
    6-го июля

    Дружить с выродками россии и быдлоруси может только моральный урод.

    4
    105
